"Ответ был неадекватным": Сикорский осудил решение об ордене Зеленского

"Нужно было искать лучшее название": позиция Сикорского

Дипломатический конфликт возник после решения Владимира Зеленского присвоить подразделению ССО наименование в честь Героев УПА. Радослав Сикорский отметил, что украинская сторона должна была учесть историческую чувствительность Польши.

"Да, УПА боролась против советской власти, но она также убивала поляков. Так что, возможно, найдем солдатам лучшее название. Например, возьмем конкретного героя, боровшегося против советской оккупации", - сказал министр.

В то же время глава польского МИД признал, что действия Кароля Навроцкого по отбору награды были непропорциональными:

"Наш ответ также был неадекватным, потому что унизил лично президента Украины. Если бы меня спросил президент Навроцкий, я бы посоветовал что-то другое. Эквивалентом могло бы быть, например, переименование аэропорта в Ясенке в аэропорт жертв УПА, и тогда все было бы уравновешено", - предложил глава дипломатии Польши.

Риски для диалога и вступления в ЕС

Сикорский предостерег, что такие шаги фактически лишили польской стороны возможности вести диалог с президентом страны, которая сейчас ведет войну. Он также отметил будущие вызовы по евроинтеграции Украины.

Глава МИД напомнил, что переговоры - это лишь часть пути, а финальный договор о вступлении Украины в ЕС потребует подписи президента Польши.

"Я хотел бы увидеть, какие аргументы использует украинская сторона, чтобы убедить президента Польши ратифицировать договор, ведь у нас - это подпись главы государства", - подчеркнул Сикорский.