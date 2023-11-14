Защитник "Никс" хитро использовал соперника для трехочкового: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

28-летний американец запомнился моментом в финальной четверти противостояния с "Бостоном". Он в атаке "Никс" оказался с мячом в левом углу площадки.

Харт оказался под давлением Холидея, но сумел выжать максимум из ситуации. Он ударил мячом в спину оппонента и получил оперативное пространство. Далее же беспрепятственно выполнил точный бросок из-за "дуги".

Стараний Гарта, однако, не хватило, для выездного успеха "Нью-Йорка". "Селтикс" одержали убедительную победу (114:98) благодаря результативности Джейсона Тейтума (35 очков). Защитник "Никс" в свою очередь набрал 16 пунктов.

Кто такой Джош Харт

Уроженец штата Мэриленд, на студенческом уровне выступал за "Вилланову Уайлдкэтс". На драфте НБА-2017 выбран "Ютой" под 30-м номером.

"Джаз" сразу обменяли защитника в "Лейкерс". Провел в Лос-Анджелесе два сезона и перебрался в "Нью-Орлеан". Посреди сезона 2021/22 оказался в "Портленде", а год спустя – в рядах "Нью-Йорка". Летом подписал 4-летний контракт с "Никс" на 81 млн долларов.

Завоевал чемпионский титул Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в 2016-м. Увлекается компьютерными играми, болеет за лондонский "Челси".