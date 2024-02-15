Форвард "Мемфиса" превратил аллей-уп в зрелищный данк: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец ворвался в хайлайты эффектным моментом на старте второй четверти противостояния с "Хьюстоном". Гудвин получил мяч рядом с правой боковой линией, заметил рывок партнера и выложил мяч Уильямсу на корзину, а тот уколотил сверху.

Стараниями этого дуэта и других "Мемфиса" одержал домашнюю победу (121:113). Впрочем, обе команды остаются вне зоны плей-офф. "Рокетс" идут на 12-й строчке Западной конференции НБА, а "Гриззлис" преследуют техасцев.

Самым результативным на паркете стал другой форвард "Мемфиса" – Грегори Джексон. Он набрал 20 очков и сделал 9 подборов. Уильямс добавил в копилку "Гриззлис" 5 пунктов.

Кто такой Зиайре Уильямс

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне, выступал за Стэнфордский университет. На драфте НБА-2021 выбран "Нью-Орлеаном" под 10-м номером.

После церемонии "Пеликанс" сразу обменяли новичка в "Мемфис". Старт сезона 2021/22 пропустил из-за повреждения и связанных с COVID ограничений. Под эгидой ассоциации дебютировал в январе 2022 года. Со сборной США выиграл "золото" ЧМ-2019 среди 19-летних.

Вырос в семье бывших военных. Родители продолжают работать: мама – офицер службы условно-досрочного освобождения, а отец – работник 7up в пригороде Лос-Анджелеса.