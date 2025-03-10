Известный украинский журналист объяснил, почему спортсмены должны выезжать за границу

"Мы боремся, много наших собратьев и сестер погибает, отстаивая государство. Но мы продолжаем жить, и спорт остается частью нашей жизни. Мы же говорим о спорте высших достижений", - отметил Гливинский.

Отвечая на вопрос о моральной дилемме относительно выезда спортсменов за границу, Гливинский высказал мнение, что для профессиональных спортсменов должно быть сделано исключение.

"По моему мнению, если это профессиональный спортсмен, он должен иметь возможность заниматься спортом. Гонорары дают возможность атлету иметь лучшую жизнь, но это всегда контрастирует. И в обычное время. Во время войны это обостряется", - признал он и добавил, что "многие спортсмены перечисляют деньги ВСУ, помогают покупать нужное".

"Свою часть в борьбу они также вносят", - подчеркнул он.

Журналист отметил важность представления Украины на международной арене в военное время.

"По моему мнению, если это спортсмен профессиональный, то нужно ему дать возможность заниматься спортом, потому что это презентация страны. Это может быть исключением из правил. Они поднимают дух многим людям в стране, когда достигают успеха. И это связывают с Украиной", - сказал Александр.

В то же время он признал, что такое явление может вызвать неоднозначную реакцию в обществе.

Отдельно Гливинский раскритиковал работников медиа-департамента одного из футбольных клубов УПЛ, которые получили разрешение на выезд, но остались за границей.

"Я считаю, что это позор. Это плохо. Они использовали ситуацию", - отметил он.

"Я также благодаря профессии время от времени могу выезжать за границу, чтобы освещать события. Но у меня такой мысли нет - убежать: я знаю, что вернусь и сделаю это несмотря ни на что", - подытожил Гливинский.

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