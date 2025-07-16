Известный молдавский производитель вин не смог защитить в Украине свой бренд

Одесский апелляционный суд подтвердил права украинского бизнесмена Виталия Тымчика на торговую марку CRICOVA в Украине. Таким образом, молдавский винзавод Combinatul de Vinuri CRICOVA S.A. фактически потерял возможность использовать свой бренд на украинском рынке без его согласия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Позиция судов

Однако и суд первой инстанции, и апелляционный суд стали на сторону ответчика. Ключевым аргументом стало то, что разрешение 2002 года является "односторонней сделкой". Этот документ, подписанный генеральным директором "CRICOVA", создавал обязанности исключительно для самой компании. Виталий Тымчик не подписывал с компанией "CRICOVA" соглашение о возвращении зарегистрированных им знаков в Украине молдавскому винзаводу.

Суды также отклонили ссылки на дистрибьюторское соглашение 2007 года, заключенное между компанией "CRICOVA" и ООО "УКРИМПОРТ КѴ" на поставку вин в Украину, поскольку оно было заключено между двумя юридическими лицам, а не с Тымчиком как физическим лицом. Хотя в соглашении и упоминалась обязанность Тымчика передать права на знаки молдавской стороне, однако он не был стороной этого соглашения и не мог брать на себя обязанности.

Кроме того, исковые требования были признаны незаконными из-за ненадлежащего способа защиты, ведь прекращение права собственности на ТМ из-за невыполнения условий договора не предусмотрено законом.

Таким образом, суды констатировали, что Виталий Тимчик приобрел права на торговые марки в Украине законным путем - на основании письменного разрешения самого молдавского производителя.

Теперь любая продажа вин под названием "CRICOVA" в Украине без разрешения Виталия Тымчика будет незаконной.

Мнение юриста

По словам юриста Клима Братковского, это судебное постановление - хрестоматийный пример того, как нельзя обращаться с интеллектуальной собственностью, выходя на зарубежные рынки.

"Главная ошибка Combinatul de Vinuri "CRICOVA" S.A. заключалась в том, что они доверили регистрацию своей ключевой торговой марки местному партнеру на его собственное имя. Это самая распространенная ловушка, в которую попадают компании из-за желания упростить процессы или из-за чрезмерного доверия", - объясняет он.