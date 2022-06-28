Від 12 тисяч євро. Скільки коштують квартири біля моря в Болгарії

Одна з найдоступніших за цінами на нерухомість країн – Болгарія. Навіть на першій лінії від моря житло продають дешевше, ніж зазвичай в курортних локаціях.

РБК-Україна розповідає, за скільки можна купити квартиру біля моря в курортних локаціях сонячної Болгарії.

У Болгарії - найдоступніше житло в Європі

Болгарія є однією з найдоступніших країн у Європейському Союзі і країною з найнижчим доходом, за версією Check in Price. Рівень життя в цій країні нижче середнього за європейськими стандартами, а квартири і будинки – досить дешеві.

Ціни на нерухомість у Болгарії досить низькі по всій країні, що в сільській місцевості, що біля моря і навіть в столиці.

Фото: Приклад двокімнатної квартири в новобудові в Созополі за 38 тисяч євро (скріншот РБК-Україна/realestates.bg)

Софія - одна з найдешевших столиць Європи, де ціна в центрі міста за квадратний метр коливається від 1000 до 2000 доларів.

Ціни на квартири в середньому коливаються від 500 до 800 євро за квадратний метр, елітна нерухомість обійдеться від 1000 євро за "квадрат".

Наприклад, міні-квартиру (студію) з меблями можна знайти від 12-13 тисяч євро на узбережжі, за 2 кімнати доведеться заплатити 30-40 тисяч євро в залежності від будинку і району.

Попит на якісну нерухомість в Болгарії перевищує пропозицію, тому ціни продовжують зростати. У 2022 році прогнозують зростання цін на 10-15%, що пов'язано також із загальносвітовою інфляцією.

Як купити нерухомість українцям: правила

Українцям для покупки квартири в Болгарії досить закордонного паспорта, а для покупки земельної ділянки з будинком необхідно зареєструвати юрособу. Процедура займає до місяця і обходиться в кілька сотень євро.

Після вибору об'єкта нерухомості необхідно внести резерваційний депозит, який не перевищує 10% вартості квартири або будинку. Потім житло знімають з продажу і підписують попередній договір. Документ на право власності підписується у болгарського нотаріуса, в районі якого знаходиться квартира. Покупцеві при цьому досить мати при собі тільки закордонний паспорт.

Фото: Приклади найнижчих цін на квартири-студії в курортних зонах (скріншот РБК-Україна/propertyunder20k. com)

Сайти, де шукати житло в Болгарії

Купувати нерухомість за кордоном зручніше за допомогою місцевих або міжнародних агентств нерухомості. Для покупців з України та інших пострадянських країн є зручні багатомовні сайти компаній, що працюють на ринку Болгарії.

Все ж вивчити ціни і пропозиції в різних локаціях варто спочатку на популярних сайтах нерухомості. В оголошеннях важливо звертати на статус "Act 16" - він говорить про те, що житло здане і дозволене для експлуатації.

imot.bg – один з найпопулярніших серед болгарських сайтів нерухомості;

один з найпопулярніших серед болгарських сайтів нерухомості; realestates.bg - відомий сайт пошуку житла з російськомовною версією;

- відомий сайт пошуку житла з російськомовною версією; idealestatebg.com - портал з пошуку вторинної нерухомості;

realting.com - варіанти в Болгарії на міжнародній платформі з нерухомості;

all-real-estate.com - варіанти бюджетної нерухомості в 109 країнах.

У яких курортних локаціях можна знайти недороге житло

Жити біля моря в Болгарії можна в своїй квартирі в популярних курортних локаціях – Бургас і Варна (курорт Сонячний берег), Несебр, Созополь, Свети Влас. При цьому вартість такого житла багатьом буде цілком по кишені.

Фото: Ціни на квартири в приморських локаціях Болгарії (скріншот РБК-Україна/realting. com)

Наприклад, квартири-студії з мінімальною площею можна купити за ціною від 11-12 тисяч євро - за 3 км від Сонячного берега в селі Танкове поруч Несебром за ціною 11200 євро продають мебльовану міні-квартиру площею 28 кв.м в будинку 2007 року побудови. Апартаменти розміщені в житловому комплексі з шістьма басейнами, тенісним кортом, рестораном і регулярним транспортом до моря.

Ще меншу квартиру на 22 кв.м – спальня з міні-кухнею і санвузол – продають на першому поверсі комплексу в 450 м від моря і "Cасао beach" в Бургасі. Ціна курортного житла - 19,5 тис.євро.

Двокімнатну квартиру в Свети Влас на 57 кв.м – спальня і вітальня-студія – в комплексі преміум-класу 2015 року побудови, з 10 басейнами, парком, барами, ресторанами, спортивними майданчиками продають за 67,8 тис. євро (резерваційний депозит – 2000 євро).

В Созополі квартира в елітній новобудові поруч з пляжем "Харманіте" обійдеться у 38 тис. євро - за метраж 34 кв.м. Це апартаменти з однією спальнею, вітальнею з кухнею і передпокоєм.

Фото: Вартість бюджетних квартир у Поморіє (скріншот РБК-Україна/realestates. bg)

У Поморіє на першій лінії від моря однокімнатну мебльовану квартиру на 33 кв. м можна купити за 27 тис. євро. Житло розташоване в закритому комплексі з усіма зручностями, басейном, баром і дитячим басейном.

За краєвид на море з вікон квартири зазвичай доводиться доплачувати. У Поморіє таких видових варіантів чимало. Наприклад, двокімнатна квартира на 66 кв. м з частковим краєвидом на море за 50 м від пляжу обійдеться в 50 тис. євро, а трикімнатна на 114 кв. м на першій лінії - в 77900 євро.