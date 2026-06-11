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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Добыча нефти в России упала до минимума за год из-за атак ВСУ, - Bloomberg

18:20 11.06.2026 Чт
3 мин
Москва вынужденно гонит сырую нефть на экспорт, потому что перерабатывать ее в России уже почти негде
aimg Валерия Абабина
Фото: Из-за атак украинских дронов в РФ упала добыча нефти (Getty Images)

Добыча сырой нефти в России в мае упала до самого низкого уровня за год на фоне рекордных атак украинских дронов на нефтяную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg

Майские цифры майские цифры

По данным ежемесячного отчета ОПЕК, российские производители в мае добывали в среднем 9,009 миллиона баррелей сырой нефти в день. Это ниже пересмотренного показателя апреля.

Майский уровень добычи на 690 000 баррелей в день ниже квоты, предусмотренной для России соглашением с ОПЕК и ее союзниками.

Данные не учитывают добычу газового конденсата.

Добыча российской сырой нефти сокращается с конца 2025 года. И хотя последнее падение свидетельствует о замедлении тренда по сравнению с предыдущими месяцами, ситуация усиливает давление на нефтяные рынки, где цены остаются высокими из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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Рекордный месяц ударов по российской нефти

В мае Украина значительно усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, осуществив по меньшей мере 31 удар по:

  • нефтеперерабатывающим заводам;
  • морским экспортным терминалам; морским экспортным терминалам;
  • трубопроводной инфраструктуре.

Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ. Киев стремится ограничить доходы Москвы от высоких мировых цен на нефть.

Нефтепереработка - минимум за 20 лет

Поскольку украинские силы преимущественно атаковали топливо-производственные объекты, темпы переработки сырой нефти в России в июне упали до самого низкого уровня за два десятилетия. Такие оценки дает EA Analytics - подразделение отраслевого консалтинга Energy Aspects Ltd.

Из-за этого российские производители переориентировали сырую нефть на экспортные рынки.

По данным отслеживания танкеров, которые собрал Bloomberg, средние четырехнедельные поставки морской нефти выросли до 3,64 миллиона баррелей в день в период до 31 мая.

Для сравнения - за четыре недели до 17 апреля, когда Киев начал атаковать экспортные объекты, средний показатель составлял 3,17 миллиона баррелей в день.

Россия остается одним из трех крупнейших производителей сырой нефти в мире, и ее поставки не проходят через Ормузский пролив, который фактически закрыт с начала войны с Ираном.

Напомним, по данным Reuters, Украина уже уничтожила около четверти российских НПЗ. Совокупная мощность предприятий, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год.

Пораженные заводы обеспечивали более 30% производства бензина и около 25% дизельного топлива в России.

По подсчетам Reuters, только в апреле пострадавшие от атак заводы произвели на 1 миллион тонн меньше дизеля от нормы.

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