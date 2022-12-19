Восстанавливает водоснабжение в базы РФ в Крыму. СБУ разоблачила предателя под Херсоном

Как отмечают в спецслужбе, злоумышленником является бывший руководитель Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

"Именно после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился возглавить созданное оккупантами "государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области", - рассказали СБУ.

В настоящее время коллаборант выполняет указания кремля по налаживанию бесперебойного водоснабжения в военные базы РФ на территории Крыма.

Для этого коллаборант подписал "поручение" о незаконном присоединении к составу оккупационного органа подразделений Северо-Крымского канала.

"Из-за этой гидротехнической артерии он пытается обеспечить подачу днепровской воды в места временной дислокации оккупационных группировок в захваченной части юга Украины", - добавляют в СБУ, отмечая, что в настоящее время злоумышленник находится на временно оккупированной территории Херсонской области.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.