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Восстановление Украины за счет РФ. ЕС столкнулся с проблемой поиска денег Центробанка, - Welt

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ЕС хочет использовать деньги от санкций против России для финансирования восстановления Украины. Однако пока не известно, где именно находятся деньги Центробанка РФ в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все российские активы, арестованные европейскими властями - яхты олигархов, их виллы на Средиземном море, резервы Центрального банка - должны быть использованы для восстановления Украины.

При этом она подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин должен заплатить за свои действия буквально. Многие евродепутаты и несколько стран-членов ЕС приветствуют этот план, в том числе Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Они хотят взять замороженные богатства россиян и использовать их для строительства нового жилья, школ и больниц в Украине.

"Этот план является беспрецедентным в истории сообщества государств. Даже в мире почти нет прецедентов. Один из них - Ирак: в 2003 году Министерство финансов США конфисковало часть активов Саддама Хусейна", - говорится в материале.

Однако этот план ЕС является деликатным, и, возможно, обречен на провал.

"Ведь даже неясно, где именно в Европе находятся резервы российского Центрального банка - это самая большая сумма замороженных денег, по данным Комиссии около 300 млрд евро. На сегодняшний день олигархи отложили только около 21 млрд евро", - говорится в материале.

Издание отмечает, что эти суммы представляют собой надежду на то, что восстановление Украины может быть профинансировано хотя бы частично за счет российских денег.

В прошлом месяце Всемирный банк пришел к выводу, что для этого потребуется в общей сложности более 380 млрд евро.

"Но будет ли центральный банк в Москве под руководством Эльвиры Набиуллиной действительно вносить свой вклад, вызывает сомнения", - говорится в материале.

Источники издания отмечают, что отследить российские резервы за рубежом очень сложно, поскольку речь идет не о золотых слитках, хранящихся в хранилищах других учреждений, таких как Банк Англии или Банк Франции. А скорее об остатках на множестве различных счетов, которые иногда трудно отнести к Центральному банку в Москве.

"Охота за сокровищами Набиуллиной в Европе, похоже, более сложная, чем ожидалось", - говорится в материале.

Напомним, Бельгия в 2022 году получила 625 млн евро в результате налогообложения доходов замороженных российских активов.

Ранее Минфин Бельгии заморозил 58 миллиардов евро российских активов. Этот показатель стал самым большим среди стран-членов ЕС.

Еврокомиссия рассматривает возможность получения дохода в размере 2,6% от инвестиций в замороженные активы Центрального банка Российской Федерации.

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