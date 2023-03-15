Энергосистема Украины работает с резервом мощности, отключения возможны в двух областях
В среду, 15 марта, энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, сегодня генерация полностью обеспечивает потребности потребителей электроэнергии, имея достаточный резерв мощности.
В некоторых регионах, в частности в Житомирской и Киевской областях, возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтами электросетей.
По данным пресс-службы, за последние сутки возобновлено электроснабжение пострадавших от рашистских обстрелов районов Запорожской и Днепропетровской областей.
Напомним, 14 марта в Киеве и области применяли стабилизационные отключения света.
Житомирская область пострадала от последней ракетной атаки России в Украину 9 марта.