О восстановлении Украины, инвестициях и ПВО: главное из интервью Александра Кубракова Spiegel

В интервью немецкому Spiegel вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о восстановлении страны, строительстве во время войны, инвестициях, борьбе с коррупцией и сложности работы украинского ПВО.

О восстановлении Украины

В этой фазе войны мы сконцентрируемся на простых вещах. Очевидно, что нам нужно немедленно делать все для обеспечения городов электроэнергией. Необходимо поддерживать экономику, предоставлять услуги населению. Если россияне нападут на наши подстанции, мы восстанавливаем их и стараемся их защищать.

Мы понимаем, что для наших партнеров становится все сложнее финансово поддерживать Украину на таком же уровне. Потому хотим запустить собственную экономику.

Сейчас важнейшей частью является судоходство на Черном море, недавно мы открыли новый коридор. За последние недели мы экспортировали более 5,7 миллиона тонн различных товаров по этому пути (данные актуальны на дату записи интервью, - ред.). Это самый простой и важный экспортный маршрут для наших предприятий. Мы также расширяем наши возможности по экспорту через Дунай и границы с Польшей, Румынией и другими странами ЕС.

Также мы начали возобновление основной инфраструктуры в освободившихся районах вблизи Харькова или Херсона. Это касается транспортных маршрутов, мостов, железнодорожных линий, поставок воды, электроэнергии и газа. Оказываем помощь людям, чьи дома повреждены. Мы используем для этого приложение "Дія".

Пострадавшие могут потратить деньги исключительно на строительные материалы и ремонтные работы. Мы уже получили 50 000 заявок, из которых утверждено 30 000. Для этого мы используем средства, конфискованные в украинском подразделении российского Сбербанка. Это около 450 млн долларов.

Об иностранных инвестициях в Украину

[Продолжают инвестировать в Украину], как правило, компании активные в Украине до начала войны. Многие из них работают над тем, чтобы сохранить свой бизнес. Это касается, например, компаний из аграрного сектора, инвестирующих в расширение грузовых терминалов на Дунае. Они нуждаются в этой мощности.

У нас есть подобные примеры и в промышленности: немецкий производитель строительных материалов Knauf имел фабрику вблизи Бахмута, которая была полностью разрушена. Также пострадал склад вблизи Киева, но сейчас он уже работает. Ищут новое место для разрушенного завода.

В целом у нас много проектов на 10, 15 или 20 миллионов евро. Это реальные инвестиции, которые работают уже сегодня. Конечно, обсуждение возможных крупных сумм после войны важно. Но сейчас эти меньшие инвестиции немецких компаний намного более значимы. За этим стоит много рабочих мест. Это важнее, чем дискуссии о прекрасном, но далеком будущем.

В то же время нам нужно страхование от военных убытков, чтобы больше компаний инвестировали в Украину. Германия является, пожалуй, лучшим примером.

О поддержке Германии

Германия уже выделила 14 таких гарантий за этот год на 280 млн евро.

Есть планы на большие проекты, к примеру, восстановление сталелитейного завода. Но для этого нужны миллиарды, а также гораздо больше времени на подготовку. Мы говорим о примерно пяти годах – и никто не может сегодня точно сказать, что тогда будет.

Мы в Украине тоже хорошо понимаем, что ресурсы наших партнеров не безграничны. Это причина, по которой мы поддерживаем дискуссию об использовании российских активов.

О замороженных на Западе российских миллиардах

Трудно объяснить европейским налогоплательщикам, почему они должны платить за разрушение Россией в Украине, когда, в то же время, так много российских денег лежит на счетах.

Можем ли мы использовать эти деньги непосредственно или косвенно? Могут ли хотя бы из них получать прибыль, которая будет направляться на восстановление? Мы обсуждаем разные механизмы. Но мы должны использовать эти средства.

О ПВО и защите электросетей

Мы должны защищать сеть на постоянной основе. Вот почему мы снабжаем наши подстанции, например, бетонными бункерами.

В нашей основной сети имеется 25 станций. Расходы на пассивную защиту примерно соответствуют стоимости современной системы ПВО.

Есть объекты, которые мы не можем бункеровать, например терминалы грузов на Дунае. То же касается многих фабрик. Есть много отраслей экономики, которые воспользовались расширением систем ПВО.

О предотвращении коррупции

Антикоррупционные институты в нашей стране наконец-то работают. В прошлом году был назначен антикоррупционный прокурор. Есть Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также специализированный суд. Эта система уже продемонстрировала свою эффективность в прошлом году.

Также мы создали платформу DREAM для управления цифровым обновлением. Это касается развития инфраструктурных проектов, ответа на запросы наших граждан и обеспечения прозрачности наших партнеров. Эта система была разработана совместно с общественностью, с радикальными антикоррупционными неправительственными организациями. Они отвечают за эту систему.

Представьте себе новый мост. На этом мосту будет QR-код, содержащий информацию по проектной документации. Вы сможете получить доступ ко всей информации об этом сооружении: кто принял решение об инвестиции, откуда были средства, кто получил заказ и т.д.