Про відновлення України, інвестиції та ППО: головне з інтервʼю Олександра Кубракова Spiegel

В інтерв'ю німецькому Spiegel віце-премʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про відновлення країни, відбудову під час війни, інвестиції, боротьбу з корупцією та складності роботи української ППО.

Про відновлення України

В цій фазі війни ми концентруємося на простих речах. Очевидно, що нам потрібно негайно робити все для забезпечення міст електроенергією. Потрібно підтримувати економіку, надавати послуги населенню. Якщо росіяни нападуть на наші підстанції, ми відновлюємо їх і намагаємося далі їх захищати.

Ми розуміємо, що для наших партнерів стає все складніше фінансово підтримувати Україну на такому ж рівні. Тому хочемо запустити власну економіку.

Зараз найважливішою частиною є судноплавство на Чорному морі, нещодавно ми відкрили новий коридор. Упродовж останніх тижнів ми експортували понад 5,7 мільйона тонн різних товарів цим шляхом (дані актуальні на дату запису інтервʼю, - ред.). Це найпростіший і найважливіший експортний маршрут для наших підприємств. Ми також розширюємо наші можливості експорту через Дунай та кордони з Польщею, Румунією та іншими країнами ЄС.

Також ми почали відновлення основної інфраструктури у звільнених районах поблизу Харкова або Херсону. Це стосується транспортних маршрутів, мостів, залізничних ліній, постачання води, електроенергії та газу. Надаємо допомогу людям, чиї будинки пошкоджені. Ми використовуємо для цього додаток "Дія".

Постраждалі можуть витратити гроші виключно на будівельні матеріали та ремонтні роботи. Ми вже отримали 50 000 заявок, з яких затверджено 30 000. Для цього ми використовуємо кошти, які були конфісковані в українському підрозділі російського Сбербанку. Це близько 450 млн доларів.

Про іноземні інвестиції в Україну

[Продовжують інвестувати в Україну] як правило, компанії, які вже були активні в Україні до початку війни. Багато з цих компаній працюють над тим, щоб зберегти свій бізнес. Це стосується, наприклад, компаній з аграрного сектору, які інвестують у розширення вантажних терміналів на Дунаї. Вони потребують цієї потужності.

Ми маємо подібні приклади і в промисловості: німецький виробник будівельних матеріалів Knauf мав фабрику поблизу Бахмута, яка була повністю зруйнована. Також постраждав склад поблизу Києва, але зараз він вже працює. Шукають нове місце для зруйнованого заводу.

Всього у нас багато проектів на 10, 15 або 20 мільйонів євро. Це реальні інвестиції, які вже сьогодні працюють. Звичайно, обговорення можливих великих сум після кінця війни важливі. Але зараз ці менші інвестиції німецьких компаній є набагато значущішими. За цим стоїть багато робочих місць. Це важливіше, ніж дискусії про чудове, але далеке майбутнє.

Водночас нам потрібно страхування від військових збитків, щоб більше компаній інвестували в Україну. Німеччина є, мабуть, найкращим прикладом.

Про підтримку Німеччини

Німеччина вже виділила 14 таких гарантій протягом цього року на 280 млн євро.

Існують плани на великі проекти, наприклад, відновлення сталеливарного заводу. Але для цього потрібні мільярди, а також набагато більше часу на підготовку. Ми говоримо про приблизно п'ять років - і ніхто не може сьогодні точно сказати, що тоді буде.

Ми в Україні також добре розуміємо, що ресурси наших партнерів не безмежні. Це причина, чому ми підтримуємо дискусію про використання російських активів.

Про заморожені на Заході російські мільярди

Важко пояснити європейським платникам податків, чому вони повинні платити за руйнування Росією в Україні, коли в той же час так багато російських грошей лежить на рахунках.

Чи можемо ми використовувати ці гроші безпосередньо або опосередковано? Чи можуть хоча б з них отримувати прибуток, який буде спрямовуватися на відновлення? Ми обговорюємо різні механізми. Але ми повинні почати використовувати ці кошти.

Про ППО та захист електромереж

Ми повинні захищати мережу на постійній основі. Ось чому ми забезпечуємо наші підстанції, наприклад, бетонними бункерами.

У нашій основній мережі є 25 станцій. Витрати на пасивний захист приблизно відповідають вартості сучасної системи ППО.

Є об'єкти, які ми не можемо бункерувати, наприклад, термінали вантажів на Дунаї. Те саме стосується багатьох фабрик. Є багато галузей економіки, які скористалися б розширенням систем ППО.

Про запобігання корупції

Антикорупційні інституції в нашій країні нарешті працюють. Минулого року був призначений антикорупційний прокурор. Є Національне антикорупційне бюро України, а також спеціалізований суд. Ця система вже продемонструвала свою ефективність торік.

Також ми створили платформу DREAM для управління цифровим відновленням. Це стосується розвитку інфраструктурних проектів, відповіді на запити наших громадян та забезпечення прозорості для наших партнерів. Ця система була розроблена спільно з громадськістю, з найрадикальнішими антикорупційними неурядовими організаціями. Вони відповідають за цю систему.

Уявіть собі новий міст. На цьому мосту буде QR-код, який містить інформацію з проектної документації. Ви зможете отримати доступ до всієї інформації про цю споруду: хто прийняв рішення про інвестицію, звідки були кошти, хто отримав замовлення тощо.