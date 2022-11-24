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Восстановление энергетики и бои на Донбассе: Зеленский провел очередное заседание Ставки

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем рассмотрели процесс восстановления энергетической системы страны, и обсудили бои в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

"Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, отдельно проинформировали о действиях на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах неприятеля на ближайшее время. Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода.

"Члены Ставки рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины и ликвидацию последствий недавних ракетных ударов России. Отдельно остановились на вопросе обеспечения стабильности связи в условиях войны, в частности путем перехода на автономное энергопитание", - добавили в Офисе президента.

На заседании была продолжена работа по защите объектов критической инфраструктуры от российских атак. В этом контексте подчеркивается необходимость усиления сотрудничества с партнерами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны.

Напомним, что недавно Зеленский назвал три ключевых вопроса во время заседания Ставки.

Напомним, вчера российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине, оставив целые области без света и воды.

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