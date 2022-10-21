Восстановление энергетической инфраструктуры: какую помощь Украина получила от партнеров

Несмотря на то, что Россия наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины больше недели, ситуация остается контролируемой.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правительства.

По его словам, партнеры Украины предоставляют необходимую помощь для восстановления инфраструктуры:

"Мы существенно увеличили количество ремонтных бригад, закупили дополнительное оборудование для ремонтов, хранящееся в надежных местах. Страны-партнеры постоянно оказывают необходимую помощь", - заявил Шмыгаль.

Ранее мы писали, что жилищный фонд в неприфронтовых громадах Украины готов к отопительному сезону почти на 100%.

Также ранее сообщалось, что минимально допустимая температура в квартирах во время предстоящего отопительного сезона составит 16 градусов.

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