Восстановление энергетической инфраструктуры: какую помощь Украина получила от партнеров

Несмотря на то, что Россия наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины больше недели, ситуация остается контролируемой.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правительства.
"Мы существенно увеличили количество ремонтных бригад, закупили дополнительное оборудование для ремонтов, хранящееся в надежных местах. Страны-партнеры постоянно оказывают необходимую помощь", - заявил Шмыгаль.
По его словам, партнеры Украины предоставляют необходимую помощь для восстановления инфраструктуры:
Ранее мы писали, что жилищный фонд в неприфронтовых громадах Украины готов к отопительному сезону почти на 100%.
Также ранее сообщалось, что минимально допустимая температура в квартирах во время предстоящего отопительного сезона составит 16 градусов.
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