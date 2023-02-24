Всемирный банк выделил Украине 2,5 млрд долларов в виде гранта

В пятницу, 24 февраля, Всемирный банк объявил о выделении Украине 2,5 млрд долларов в качестве дополнительного грантового финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка .

Средства будут переданы правительству Украины после того, как Всемирный банк проведет соответствующую проверку приемлемых расходов.

Отмечается, что грант обеспечивает прямую поддержку бюджета Украины в рамках проекта Всемирного банка "Государственные расходы для укрепления административного потенциала Украины" (PEACE) для поддержания основных услуг и ключевых функций правительства в условиях войны.

Дополнительный пакет финансирования проекта PEACE будет поддерживать ключевые сектора, включая здравоохранение, школы, выплату пенсий, выплаты внутренне перемещенным лицам, программы социальной помощи, а также заработную плату сотрудникам, предоставляющим основные госуслуги.

На сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал более 20,6 млрд долларов в виде чрезвычайного финансирования в поддержку народа Украины, включая обязательства и обещания доноров: США, Великобритании, Нидерландов, Испании, Норвегии, Германии, Канады, Швейцарии, Швеции, Дании, Австрии, Финляндии, Ирландии, Литвы, Латвии, Исландии, Бельгии и Японии (параллельное финансирование).

Ранее сообщалось, что Украина в 2023 году ожидает от Запада 33 млрд евро обещанной помощи.

Кроме того, 10 февраля Всемирный банк сообщил, что передаст 50 млн долларов на ремонт транспортной инфраструктуры Украины.

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