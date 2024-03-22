Восстановление экономики Украины замедлится: глава МВФ назвала причины

"Вторжение России в Украину продолжает приносить Украине огромные социальные и экономические издержки. Однако макроэкономическая и финансовая стабильность сохранилась, что отражает умелую политику украинских властей, а также существенную внешнюю поддержку", - сказала она.

По оценке МВФ, экономика Украины выросла на 5% в 2023 году после падения на 29,1% в 2022 году. В 2024 году темпы роста снизятся до 3-4%.

"В будущем ожидается, что восстановление несколько замедлится, учитывая чрезвычайно высокие риски для перспектив, обусловленные главным образом исключительно высокой неопределенностью, связанной с войной, а также потенциальными задержками во внешнем финансировании", - добавила Георгиева.

По е словам, власти Украины должны проявлять бдительность в отношении этих рисков. Также крайне важно, чтобы внешнее финансирование, выделенное Украине всеми донорами, осуществлялось своевременно и предсказуемо для защиты с трудом завоеванной макроэкономической стабильности Украины.

Проблемы с финансированием

Как отметила Георгиева, продолжающаяся война продолжает истощать государственные финансы Украины.

"Внешние выплаты на соответствующих льготных условиях, а также мощная мобилизация внутренних ресурсов необходимы Украине для удовлетворения своих потребностей в финансировании и обеспечения финансовой и долговой устойчивости. Более активная мобилизация доходов, подкрепленная недавно одобренной Национальной стратегией доходов, при избегании мер, которые подрывают налоговую базу, будет иметь решающее значение для обеспечения финансовой устойчивости", - добавила он.

Реформы, направленные на дальнейшее укрепление основ подготовки среднесрочного бюджета, фискальных рисков и прозрачности, а также управления государственными инвестициями, должны продвигаться в поддержку этих целей, заявила глава МВФ.

Ситуация в финансовой сфере

"Недавний переход к режиму управляемого обменного курса стал важным шагом на пути к нормализации денежно-кредитной и валютной политики, а повышение гибкости обменного курса поможет укрепить устойчивость экономики к внешним шокам. Более того, продолжающаяся дефляция и устойчивые инфляционные ожидания, а также стабильность наличного валютного рынка способствуют дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Постепенный подход к смягчению валютного контроля, соответствующий стратегии Национального банка Украины, будет иметь важное значение для защиты валютных резервов. Усилия властей по избежанию монетарного финансирования должны продолжаться", - заявила Георгиева.

Глава МВФ отметила, что о финансовый сектор остается стабильным, и необходимо продолжать усилия по повышению готовности к укреплению систем финансовой безопасности, надзора, управления и планирования на случай непредвиденных обстоятельств.

"Устойчивый импульс реформ, направленный на совершенствование систем борьбы с коррупцией и управления, включая обеспечение эффективности антикоррупционных институтов, будет иметь важное значение для сдерживания бюджетных рисков, ускорения экономического роста и поддержки пути к вступлению в ЕС", - говорится в заявлении.