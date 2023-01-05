Восстановить водительские права снова стало проще. В МВД рассказали подробности

Отныне украинцы снова смогут восстановить или обменять водительские права с помощью Электронного кабинета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины в Telegram.
Сервисные центры МВД возобновили процедуру обмена и восстановления водительского удостоверения онлайн в Электронном кабинете.
Для оформления заявки на новое удостоверение достаточно только в смартфоне или на своем компьютере авторизоваться в электронном кабинете водителя и заполнить все необходимые поля формы, после чего следует выбрать, каким образом вы хотите получить документ.
Длительность предоставления услуги составит до 10 дней.
Однако в министерстве отметили, что как только вы оформите заявку на обмен или восстановление удостоверения, ваше старое удостоверение исчезнет из электронного кабинета и приложения "Дія", а появится уже после личного получения документа.
Напомним, в одной из стран ЕС срок действия водительских прав для украинцев продлили на 2 года.
Ранее мы писали, что в Украине разрешили оформлять только электронное водительское удостоверение, не делая при этом пластиковое.
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