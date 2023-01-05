Восстановить водительские права снова стало проще. В МВД рассказали подробности

Сервисные центры МВД возобновили процедуру обмена и восстановления водительского удостоверения онлайн в Электронном кабинете.

Для оформления заявки на новое удостоверение достаточно только в смартфоне или на своем компьютере авторизоваться в электронном кабинете водителя и заполнить все необходимые поля формы, после чего следует выбрать, каким образом вы хотите получить документ.

Длительность предоставления услуги составит до 10 дней.

Однако в министерстве отметили, что как только вы оформите заявку на обмен или восстановление удостоверения, ваше старое удостоверение исчезнет из электронного кабинета и приложения "Дія", а появится уже после личного получения документа.