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Возобновит рейсы в два города: крупнейшая авиакомпания Польши планирует вернуться в Украину

Четверг 17 июля 2025 14:31
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Возобновит рейсы в два города: крупнейшая авиакомпания Польши планирует вернуться в Украину Фото: крупнейшая авиакомпания Польши планирует вернуться в Украину (flickr.com/photos_ab-planepictures)
Автор: Константин Широкун

Крупнейший польский авиаперевозчик LOT официально объявил о готовности возобновить рейсы в украинские города в течение 6 недель после того, как наступит мир, и воздушное пространство будет признано безопасным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

По данным издания, польская авиакомпания уже выстраивает амбициозную стратегию восстановления воздушного сообщения с Украиной.

Этапы возвращения

На первом этапе планируется восстановление регулярных рейсов из Варшавы в Киев и Львов - основные рынки для поляков до 2022 года.

Позже сетка маршрутов может быть расширена на региональные аэропорты Украины, инфраструктура которых будет восстановлена. Кроме этого, польская авиакомпания рассматривает возможность запуска рейсов в Украину из регионов Польши.

Какие самолеты привлекут

Для украинских маршрутов LOT намерена задействовать сразу четыре современных самолета Boeing 737 MAX 8, рассчитанные на перевозку 186 пассажиров. Общий ежегодный пассажиропоток на авиарейсах между Украиной и Польшей может достичь 800 тысяч человек.

В LOT рассчитывают, что значительная часть спроса будет обеспечена благодаря украинской диаспоре в Польше.

Восстановление авиасообщения в Украине

Уже больше года идут разговоры о возобновлении авиасообщения Украины с миром. В роли возможных аэропортов для открытия называют Ужгород и Львов.

Напомним, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, которые позволят возобновить полеты в Украину в течение нескольких недель после завершения войны.

Также сообщалось, что аэропорт "Борисполь" готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине. Также для этого нужно будет получить необходимые разрешения.

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