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Относительное большинство немцев одобрят отправку бундесвера как миротворцев в Украину

Берлин, Вторник 18 февраля 2025 13:36
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Относительное большинство немцев одобрят отправку бундесвера как миротворцев в Украину Фото: Миротворцы из бундесвера в Украине будут одобрены жителями Германии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Относительное большинство немцев выступают за развертывание сил бундесвера в составе возможных миротворческих сил в Украине для наблюдения за соблюдением соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Опрос Forsa, проведенный для журнала Stern, показал, что 49% немцев поддерживают направление войск, 44% выступают против, а 7% воздержались.

В Западной Германии 52% людей поддержали участие, тогда как 65% людей в бывших коммунистических восточных землях выступили против, говорится в опросе.

Он также показал, что 83% избирателей крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) отвергли бы направление.

Представитель министерства обороны ранее заявил, что Германия не откажется от внесения вклада в миротворческую миссию, если будут установлены рамки.

В то же время министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что выступает против отправки солдат в Украину.

Однако любое решение, вероятно, будет принято новым правительством Германии после федеральных выборов 23 февраля.

Напомним, 17 февраля в Париже прошел мини-саммит европейских союзников для обсуждения ситуации в Украине и путей увеличения расходов на оборону.

Парижские переговоры выявили европейские разногласия. В то время как премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он готов направить миротворческие войска в Украину, если это будет необходимо, вместе с другими странами. Премьер-министр Польши Дональд Туск исключил этот вариант.

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