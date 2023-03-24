RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отношения США и Китая ухудшились до уровня 50-летней давности, - Reuters

Фото: Си Цзиньпин и Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Американо-китайские отношения в последнее время скатились к тому, что некоторые называют их худшими с тех пор, как страны нормализовали его в 1970-х годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Джо Байден заявил в прошлом месяце, что он планирует поговорить с главой КНР Си Цзиньпином о сбитом китайском воздушном шаре. Через пять недель звонка до сих пор не было.

"Си посетил РФ и вместе с российским диктатором Владимиром Путиным выставил разные требования к США. Аналитики отмечают, что американо-китайские отношения скатились до уровня 50-летней давности, когда страны в 1970-х годах нормализовали отношения", - говорится в материале.

Еще больше усложняет ситуацию остановка в США в начале апреля президента Тайваня Цай Инвэнь. Она может встретиться со спикером Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти.

"Сейчас не самый лучший момент для американской дипломатии. В последний раз Китай и Россия были так близки в 1957 году, когда Мао Цзэдун заявил в Москве: "Восточный ветер победит западный ветер", - сказал профессор китаеведения Гарвардского университета Уильям Кирби.

Глава специального комитета палаты представителей Китая от республиканцев Майк Галлахер хочет более жесткой линии, говоря, что Россия и Китай уже вовлечены в новую холодную войну. По его словам, чтобы Китай не следовал примеру России в Украине и не вторгся на Тайвань, США следует агрессивно ликвидировать отставание в поставках вооружений Тайваню из-за рубежа и обеспечить, чтобы американская жесткая сила была способна сдержать явные амбиции Си поглотить островную демократию.

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты Америки впервые в истории столкнулись с двумя ядерными государствами. Однако при этом война с Россией и Китаем неизбежна.

Соединенные Штаты Америки обнародовали жесткие ограничения на новые операции в Китае для производителей микросхем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайТайваньВойна в УкраинеРоссийская Федерация