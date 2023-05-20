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Отказать от субсидий и льгот можно дистанционно: советы для украинцев за границей

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Украина, Суббота 20 мая 2023 10:20
Отказать от субсидий и льгот можно дистанционно: советы для украинцев за границей Фото: украинцы могут отменить субсидии и льготы онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы, вынужденные выехать за границу из-за войны, могут отказаться от социальной помощи дистанционно. Это касается также отмены выплат, льгот и субсидий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Отказаться от получения социальной помощи можно, написав заявление в произвольной форме. В ней обязательно нужно указать:

  • название органа социальной защиты населения, в котором гражданин состоит на учете, или орган Пенсионного фонда;
  • фамилию, имя, отчество получателя помощи;
  • адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания;
  • контактный номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты (при наличии);
  • вид получаемой помощи.

Отправить заявление об отказе можно по электронной почте или по обычно почтой на адрес соответствующего органа социальной защиты населения в Украине. После этого можно получить справку о неполучении пособия. Ее также могут отправить по электронной или обычной почте.

Напомним, ранее мы объясняли, как можно получить скачать электронную трудовую книжку и получить выписку онлайн.

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