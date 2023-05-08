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Как скачать электронную трудовую книжку и получить выписку онлайн: инструкция

Новина українською →
Украина, Понедельник 08 мая 2023 07:15
Как скачать электронную трудовую книжку и получить выписку онлайн: инструкция Фото: трудовая книжка (rbc.ua)
Автор: Карина Левицкая

Начиная с 2021 года в Украине введена электронная трудовая книжка. При необходимости украинцы могут не выходя из дома узнать о заработанном трудовом стаже или получить выписку из трудовой книжки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.

Благодаря созданию электронной трудовой книжки украинцы получили ряд преимуществ, в частности:

  • можно узнать о своем страховом стаже без посещения отделения Пенсионного фонда;
  • данные сохранятся, если повредится или потеряется бумажная трудовая книжка;
  • в случае увольнения с работы не нужно ждать, когда работодатель вернет трудовую книжку.

К тому же электронная трудовая дает возможность начислить в будущем пенсии в автоматическом режиме, поскольку на момент достижения пенсионного возраста вся информация о трудовой деятельности и уплаченные страховые взносы будет храниться в электронном виде.

Как загрузить электронную трудовую книжку

Загрузить данные своей трудовой книжки на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно следующим образом:

  • войдите в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке;
  • авторизуйтесь на портале удобным для вас способом - с помощью квалифицированной электронной подписи, или Bank ID;
  • во мне слева выберите меню "Сведения о трудовых отношениях";
  • ознакомьтесь с требованиями к сканкопиям. Нажмите "Продолжить";
  • некоторые поля уже могут быть заполнены автоматически. Добавьте недостающую информацию;
  • дайте согласие на обработку личных данных;
  • нажмите на "Скан копии" документов и загрузите файлы; Обязательно трудовую книжку и другие сведения о трудовом стаже;
  • подпишите и отправьте в Пенсионный фонд;
  • впоследствии сведения появятся в разделе "Мои обращения".

Как получить выписку из электронной трудовой книжки

  • Войдите в личный кабинет на сайте ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, Дія.Підпис, ID.GOV.UA.
  • Выберите слева раздел "Электронная трудовая книжка". Ознакомьтесь с информацией, которая там представлена.
  • Чтобы получить выписку, выберите "Коммуникация с ПФУ" и нажмите "Запрос на получение электронного документа".
  • Проверьте правильность информации о вас, выберите тип обращения.
  • Дайте согласие на обработку персональных данных и укажите свой мобильный телефон.
  • После заполнения всей информации и ее проверки нажмите "Отправить в ПФУ".
  • В разделе "Мои обращения" можно получить результат.

При необходимости выписку можно загрузить в формате PDF.

В электронной трудовой книжке имеются данные о работе с 2004 года, поэтому, если имеется стаж до этого года, нужно добавить данные, чтобы они вошли в страховой стаж.

Напомним, недавно мы писали, как подтвердить рабочий стаж, если трудовая книжка осталась в оккупации.

Кроме того, мы сообщали, что в Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

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