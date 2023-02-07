Отказались воевать. В Севастополе впервые вынесли приговоры российским военным

Перед "судом" предстали военные Белогорского гарнизона Амурской области двое военных - старший прапорщик и рядовой. Они были осуждены за отказ исполнить приказ.

Отмечается, что двоюродные братья

"Реализуя задуманное, Котовы 26 сентября 2022 года отказались выполнить приказ заместителя командира бригады по военно-политической работе о выбытии для выполнения задач по удержанию занятых рубежей в батальонных районах обороны для недопущения прорыва противника", - говорится в сообщении.

Согласно решению "суда", старший прапорщик лишен звания и получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рядовой, в свою очередь, приговорен к 3 годам и 4 месяцам колонии.