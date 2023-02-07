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Отказались воевать. В Севастополе впервые вынесли приговоры российским военным

Фото: в Севастополе впервые вынесли приговоры российским военным за отказ воевать (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Севастополе впервые осудили российских военных за отказ воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Перед "судом" предстали военные Белогорского гарнизона Амурской области двое военных - старший прапорщик и рядовой. Они были осуждены за отказ исполнить приказ.

Отмечается, что двоюродные братья

"Реализуя задуманное, Котовы 26 сентября 2022 года отказались выполнить приказ заместителя командира бригады по военно-политической работе о выбытии для выполнения задач по удержанию занятых рубежей в батальонных районах обороны для недопущения прорыва противника", - говорится в сообщении.

Согласно решению "суда", старший прапорщик лишен звания и получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рядовой, в свою очередь, приговорен к 3 годам и 4 месяцам колонии.

Напомним, ранее гендиректор российской авиакомпании получил подозрение за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в оккупированный полуостров Крым.

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