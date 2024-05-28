Отказали в работе из-за отношений с военным: имеет ли работодатель на это право?

Детали истории

"Сегодня была на своем первом собеседовании. И знаете, какой отказ я получила через две минуты, как вышла из офиса? "Владелец не может рассматривать вашу кандидатуру, поскольку стресс, в котором вы сейчас находитесь, будет негативно влиять на продуктивность, но вы нам очень импонировали", - написала девушка.

По ее словам, под "стрессом" работодатель имел в виду отношения с военным.

Известно также, что компания самостоятельно нашла эту кандидатку и связалась с ней для собеседования.

"Меня возмущает тот факт, что некоторые люди все еще живут в пузыре, не познав войны. Также считаю недопустимым, чтобы лицо без психологического образования оценивало мое психологическое состояние. Не считаю нормальным, когда мою личность и мотивацию, стрессоустойчивость и навыки оценивают на основании моей личной жизни", - отметила девушка.

Юрист Наталья Василюк отмечает, что в Украине запрещена любая дискриминация в сфере трудовых отношений, и сюда также входит семейное положение кандидата.

"Здесь, на мой взгляд, явно есть нарушение всех норм о запрете дискриминации. Как мы можем сопоставить то, что лицо не может выполнять ту или иную работу в связи с наличием такой личной жизни? Здесь еще, на мой взгляд, вмешательство в личную жизнь, что тоже запрещено Конституцией", - говорит эксперт.

В общем, нет ответственности за то, что кандидата не взяли на определенную должность. Однако в ЗУ "О рекламе" указано, что в вакансиях запрещено указывать требования по разным признакам, в частности, о семейном положении.

За нарушение предусмотрен штраф размером десяти минимальных зарплат по состоянию на 1 января 2024 года.

Может ли работодатель просить перейти на русский

Есть также случаи, когда в резюме указывают обязательное владение русским языком.

Вакансии со знанием русского языка (скриншоты с сайтов поиска работы)

В статье 20 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" говорится, что на работе никого не могут заставить использовать другой язык, кроме государственного.

"Это будет нарушение ЗУ о функционировании украинского языка как государственного. Ответственность предусмотрена в виде штрафа от 3 400 до 5 100 гривен, если нарушение совершено впервые", - рассказывает Василюк.

Хотя здесь также предусмотрены исключения, если вы работаете с иностранцами.

Какие причины отказа в трудоустройстве незаконны

Согласно статье 184 Кодекса законов о труде запрещено отказывать женщинам в принятии на работу и снижать им зарплату из-за беременности или наличия у них детей в возрасте до трех лет, а одиноким матерям - по наличию ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью

В этом случае отказ в принятии на работу можно оспорить в судебном порядке.

Кроме того, по закону нельзя увольнять беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до трех лет, одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью по инициативе владельца или уполномоченного им органа.

Это возможно только в случае полной ликвидации предприятия, учреждения, организации. Бывший работодатель также должен обязательно трудоустроить своих сотрудников.

Не допускается отказ в принятии на работу человека, достигшего пенсионного возраста.

То же касается молодежи: запрещен отказ в принятии на работу и в профессиональном обучении на производстве молодежи, окончившей общеобразовательные школы, профессиональные учебно-воспитательные заведения, а также других лиц моложе восемнадцати лет.

Оба отказа можно обжаловать в суде.

В каком случае вам могут отказать в трудоустройстве

По словам юриста Натальи Василюк, обоснованным отказ в трудоустройстве может быть тогда, когда образование кандидата не отвечает требованиям, например.

Если человек по состоянию здоровья не может выполнять определенную работу, это будет законным основанием для отказа.

"Нужно, чтобы было какое-то основание, которое говорит, что компетенция этого лица не отвечает тому, что хочет видеть работодатель", - отмечает эксперт.