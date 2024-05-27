ua en ru
Пн, 27 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько украинцев найдут работу в Германии через 5 лет: прогноз

Германия, Берлин, Понедельник 27 мая 2024 15:09
UA EN RU
Сколько украинцев найдут работу в Германии через 5 лет: прогноз Фото: Ярмарка вакансий в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии спрогнозировали, когда большинство украинских беженцев интегрируются на рынке труда. Ожидается, что средний уровень занятости украинцев достигнет 45% через 5 лет.

На то, чтобы в Германии работали 55% трудоспособных беженцев, может уйти 10 лет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института исследования рынка труда и профессий (IAB).

Согласно симуляционному исследованию IAB, средний уровень занятости среди украинских беженцев будет 45% после пребывания в Германии в течение 5 лет и 55% – после десяти лет жизни в стране.

Отмечается, что среди причин низких темпов выхода на рынок труда – высокая доля женщин, которым приходится заботиться о детях в одиночку. Также – проблемы со здоровьем у части беженцев. В то же время у украинцев высокий уровень образования и профессиональной подготовки, что вместе с изучением языка будет способствовать более быстрому трудоустройству.

По данным немецкого правительства, в феврале 2024 года в Германии было трудоустроено 21% трудоспособных (15-65 лет) украинских беженцев. Около 119 тысяч работали при условии уплаты взносов социального страхования, а у 37 тысяч была мини-работа (частичная занятость). Еще многие проходят подготовку на интеграционных и языковых курсах.

Школьное, профессионально-техническое или высшее образование получают 59 тыс. граждан Украины. Отмечается, что они также будут доступны для немецкого рынка труда.

Напомним, мы писали, какие шансы у украинцев найти работу в Германии. 80% центров занятости считают, что беженцы из Украины имеют хорошие возможности трудоустройства в среднесрочной перспективе.

Также мы писали, реально ли украинцам устроиться по специальности в Германии. Несмотря на нехватку работников на немецком рынке труда, компании ищут кандидатов на вакансию со знанием немецкого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Центр занятости
NEWS
Второй раз из-за войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет
Второй раз из-за войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию