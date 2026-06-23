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Главная » Жизнь » Образование

Отказ от классов, выбор предметов и не только: какие изменения ждут старшую школу в Украине

18:14 23.06.2026 Вт
3 мин
Для кого новая система заработает с сентября 2026-го?
aimg Василина Копытко
Отказ от классов, выбор предметов и не только: какие изменения ждут старшую школу в Украине В Украине реализуют реформу старшей школы (фото иллюстративное: Getty Images)
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С сентября 2026-го в 150 лицеях заработает пилотная программа реформы старшей профильной школы, где вместо привязки к "классу" главным станет индивидуальный выбор ученика. Полностью переход на новую систему в Украине состоится в сентябре 2027 года.

Как будет проходить реформа, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Telegram и 24 канал.

Главное:

  • Отмена "классной" системы: Традиционная модель, где условно весь 10-А изучает один профиль, становится неактуальной.
  • Сменные группы: Основным инструментом становятся группы, сформированные по выбору учеников. Если на параллели имеется минимум 8 желающих углубленно изучать предмет - лицей обязан сформировать такую группу.
  • Гибкое расписание: Ученики разных классов смогут объединяться в переменные группы для профильных дисциплин, сохраняя "базовый" класс только для общеобразовательных предметов.

Как будет работать "правило 8 учеников"

Государство снижает порог для открытия профиля до 8 человек, чтобы отойти от "бумажных" классов, где большинство детей не заинтересовано в предмете.

Теперь лицеи смогут предлагать различные профили (ІТ, биохимия, право и т.д.) даже при небольшом количестве желающих, группируя учеников по всей параллели.

Два уровня конкурсного отбора

Администрациям лицеев важно различать два разных механизма:

  • Конкурс при поступлении в лицей: Проводится только в том случае, если количество желающих превышает способность заведения.
  • Отбор на профиль: Внутреннее распределение учеников, если количество мест в лаборатории или специализированном классе ограничено.
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Новый этап реформы

С сентября 2026 в Украине начнется еще один этап реформы профильной старшей школы в 150 выбранных лицеях. Система отказывается от традиционных классов в пользу гибких образовательных траекторий, где в центре внимания - интересы и выбор каждого ученика.

Вместо жесткой привязки профиля к классу новая модель позволяет школьникам самостоятельно выбирать направления обучения. Лицеи, в свою очередь, будут формировать переменные группы и гибкое расписание, что создает условия для реализации индивидуального потенциала каждого лицеиста.

Механизм приоритетности

Чтобы избежать хаоса при распределении, ученики смогут указывать несколько профилей в порядке приоритетности. Если на выбранный профиль не наберется группа или в лаборатории не хватит мест, ученик автоматически переходит в следующее выбранное им направление.

Что делать руководителям заведений уже сейчас

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева отмечает, что администрации лицеев должны готовиться к переходу на новую модель управления.

"Для администрации лицея это означает необходимость по-новому планировать сеть профилей, педагогическую нагрузку, использование учебных кабинетов и формирование расписания. Впрочем, именно такая модель позволяет обеспечить реальную профильность даже там, где количество учеников не позволяет открывать отдельные профильные классы", - заявила чиновница.

Переход на новую модель просит не косметического ремонта, а анализа кадровой и технической возможности. Руководителям лицеев советуют уже сейчас:

  • Анализировать профильные запросы учеников 9-х классов.
  • Оценивать готовность лабораторий к работе со сменными группами.
  • Изучать возможности международных проектов (например, DECIDE) для моделирования способных сетей.

Читайте также о том, что уже с 1 сентября 2026 к пилоту реформы старшей профильной школы присоединится 150 лицеев в разных областях Украины. Их список определило Министерство образования и науки.

Первый этап пилотирования реформы старшей школы начался с 1 сентября 2025 года. Он охватил 30 лицеев в 19-ти областях.

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