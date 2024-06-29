Отказ в перевозке и высадка из поезда: что следует знать пассажирам во избежание таких ситуаций

Нетрезвое состояние

Так, если пассажир находится в явно выраженном нетрезвом состоянии и нарушает при этом правила проезда и общественного порядка, мешает спокойствию других пассажиров, ему могут отказать в перевозке или высадить из поезда.

Отказывается, что отказ в посадке или высадка такого пассажира осуществляется проводником (стюардом) вагона или должностными лицами, исполняющими служебные обязанности, а в случае неподчинения - полицейскими.

Заболевание

Также причиной запрета на перевозку является заболевание пассажира, что приводит к нарушению покоя других, а возможности поместить его отдельно нет. Такое решение проходит при обязательном участии представителей врачебно-медицинского персонала и только на той станции, где есть соответствующие больнично-медицинские учреждения.

"Порядок возврата (или невозвращения) проездных документов за несостоявшуюся поездку в таких случаях устанавливается Правилами", - говорится в правилах.

Следует заметить, что если пассажира удаляют из поезда в бессознательном состоянии, то его вещи вместе с проездным документом передают начальнику вокзала (станции), где была произведена его высадка согласно акту, составленному начальником поезда или стюардом и подписанным начальником поезда, начальником вокзала (станции) и пассажиром, едущим в этом вагоне.

Возвращение вещей и продолжение поездки

После выздоровления пассажиру возвращаются его вещи и стоимость проезда за нерасследованное расстояние, однако стоимость плацкарты не возвращается.

Если же пассажир пожелает продлить поездку, то проездной документ и больничное письмо или справка медицинского учреждения предъявляются в кассу для оформления проезда.

В случае, если багаж больного пассажира был оставлен в поезде, когда его высадили, вещи возвращаются бесплатно на станцию высадки на основании телеграммы начальника вокзала.

Однако в случае обнаружения перевозки пассажиром запрещенных к перевозке предметов и веществ и отказу удалить их из поезда, на проездных документах проставляется отметка "Неправильная перевозка ручной клади".