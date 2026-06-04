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В Москве ответили на резонансное заявление Рубио о поддержке Украины

19:30 04.06.2026 Чт
2 мин
Также Лавров рассказал об "особых" отношениях с Рубио
aimg Анастасия Никончук
Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (GettyImages)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины, по его мнению, фактически стирают различия между подходами Вашингтона и европейских стран к урегулированию конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "РИА Новости: США".

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По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, высказывания госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины свидетельствуют о том, что различия в позициях Соединенных Штатов и европейских стран по вопросу урегулирования конфликта фактически отсутствуют.

"Учитывая, что сказал Марко Рубио, - а у меня с ним деловые отношения, буквально два недели назад обсуждали с ним украинскую ситуацию, - учитывая, что он сказал о поддержке Украины, уже нет, в сущности, различия в подходах США и Европы", - сказал Лавров.

США и Европа: общая линия или разные акценты

При этом министр иностранных дел РФ заявил, что внешне политика США выглядит более "позитивной", поскольку, как он утверждает, администрация Дональда Трампа изначально выступала за диалог с Россией.

Лавров также напомнил о прошлогодних договоренностях между президентами РФ и США, достигнутых на саммите на Аляске, которые, по его словам, касались возможных путей урегулирования конфликта в Украине.

Позиция Москвы по переговорам

По словам Лаврова, если бы американская сторона действительно продвигала собственные инициативы по урегулированию, процесс переговоров мог бы начаться значительно раньше, а боевые действия, по его утверждению, были бы прекращены.

Напоминаем, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не занимают позицию нейтрального посредника в войне России против Украины. По его словам, Вашингтон продолжает оказывать поддержку Украине и одновременно сохраняет политическое и экономическое давление на Россию.

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