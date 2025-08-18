RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

"Отмыли" более 160 млн гривен на строительстве Подольского моста: в Киеве разоблачили схему

Фото: В Киеве разоблачили схему отмывания денег во время строительства Подольского моста (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Двум руководителям компаний сообщено о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, в январе 2023 года на счета ряда фирм поступило более 160 млн грн от предприятия-субподрядчика строительства Подольского мостового перехода через Днепр.

Средства якобы предназначались на работы по укреплению грунта под опорами моста и ликвидацию песчаных намывов, однако работы фактически не выполнялись.

Расследование установило, что компании-получатели не осуществляли реальной хозяйственной деятельности и использовались исключительно для маскировки незаконного происхождения средств и их дальнейшего вывода.

 
Фото: В Киеве разоблачили схему отмывания денег во время строительства Подольского моста (gp.gov.ua)

Директорам сообщено о подозрении, проведены обыски по месту их проживания, изъята финансово-хозяйственная документация и средства связи.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к схеме, а также проверяется законность действий служащих коммунального предприятия - заказчика работ и распорядителя бюджетных средств.

Документирование преступления осуществляли прокуроры совместно со следователями Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований НПУ.

Что грозит

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Другие случаи

Напомним, что это не первый случай "отмывания".

СБУ и БЭБ разоблачили схему хищения более 153 млн гривен на строительстве Подольского моста в Киеве. К сделке причастны действующие и бывшие должностные лица.

По результатам расследования, из бюджета города Киев было присвоено не менее 153 млн гривен.

Прокуратура