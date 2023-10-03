"Отголосок сталинских времен". Reuters рассказало об использовании штрафбатов в росармии

Российский оккупационный контингент в Украине включает в себя штрафные батальоны, куда захватчики отправляют провинившихся "вояк", и активно используют группировки в штурмовых действиях. Подобная практика применялась ранее советской армией в "сталинские времена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В публикации указывается, что агентство общалось с 13 российскими оккупантами, из которых пятеро были военнослужащими ВС РФ.

Западные журналисты отмечают, что отправка "бойцов" в подразделение "Шторм Z", что частично состоит из бывших заключенных, стало способом наказания для провинившихся российских солдат, которые принимают участие в войне против Украины.

Так, Росармия использует отряды "Шторм Z", что состоят примерно из 100-150 человек и являются частью регулярных подразделений российской армии, в качестве штурмовиков на самых сложных участках фронта.

Агентство назвала подобную практику российской армией "отголоском сталинских времен".

Российских солдат могут отправить в "Шторм Z" за распитие алкоголя, употребление наркотиков, отказ от исполнения приказов и не только.

Солдат ВС РФ военной части 40318 из 4-й мотострелковой бригады рассказал журналистам, что офицеры не ценят жизнь этих бойцов, и добавил, высказываясь о "штормовцах": "Это просто мясо".

При этом Reuters обращает внимание, что по российским законам, военный может быть переведен в штрафную часть только после осуждения военным судом. При этом никто из собеседников агентства не говорил об участии в таких заседаниях.

Напомним, ранее начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко рассказал, что на временно оккупированной территории Луганской области на севере региона российские захватчики формируют в полевых лагерях подразделения "Шторм-Z", в состав которых набрали преимущественно заключенных.

Недавно журналисты и расследователи выяснили, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двух месяцев.