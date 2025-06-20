Открытие о заменителях сахара, меняющее все, что мы знали

В мире, где сахарный диабет становится все более распространенным, искусственные подсластители кажутся простым решением для тех, кто стремится контролировать свой рацион. Они есть почти везде - от газированных напитков до выпечки.
Действительно ли эти "бессахарные" альтернативы такие уж безопасные, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.
Новое тридцатилетнее исследование под названием CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), результаты которого представили на ежегодной встрече American Society for Nutrition NUTRITION 2025, проливает свет на неожиданные связи.
В течение 30 лет, начиная с 1985-86 годов, ученые CARDIA отслеживали питание и здоровье 4654 взрослых участников. Они тщательно анализировали потребление диетических напитков, аспартама, сукралозы и других искусственных подсластителей в определенные периоды исследования. Диабет диагностировали по нескольким ключевым показателям, включая уровень глюкозы натощак и гликированный гемоглобин.
После детального анализа, который учитывал возраст, пол, образ жизни и другие факторы, которые могли влиять на результаты, были выявлены интересные закономерности.
За три десятилетия наблюдений у 691 участника развился сахарный диабет. Оказалось, что люди, которые потребляли больше всего диетических напитков, имели риск развития диабета в 2,29 раза выше, чем те, кто пил их меньше всего. Похожая, хотя и немного ниже, связь оказалась и для сахарина: его крупнейшие потребители имели риск диабета в 2,10 раза выше.
Эти данные свидетельствуют о том, что высокое потребление этих продуктов действительно может повышать вероятность развития диабета. Интересно, что для других популярных подсластителей, таких как аспартам и сукралоза, а также для общего потребления искусственных подсластителей, в этом исследовании не было выявлено значительной связи с риском диабета.
Эти новые данные являются важным дополнением к предыдущим выводам команды профессора Штеффена, которая также работала над исследованием CARDIA. Их предыдущий анализ уже показал, что длительное потребление аспартама, сахарина или диетических напитков было связано с увеличением объемов висцерального, межмышечного и подкожного жира. Это означает, что эти подсластители могут не только влиять на уровень сахара, но и способствовать накоплению жира, что является известным фактором риска для диабета 2 типа.
Учитывая эти результаты, исследователи советуют ограничить потребление любых сахарозаменителей. Они отмечают, что лучшими напитками для здоровья являются простая несладкая вода, кофе, чай и молоко. В небольших количествах также разрешается 100% фруктовый сок.
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