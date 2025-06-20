Открытие о заменителях сахара, меняющее все, что мы знали

Что показало масштабное исследование?

Новое тридцатилетнее исследование под названием CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), результаты которого представили на ежегодной встрече American Society for Nutrition NUTRITION 2025, проливает свет на неожиданные связи.

В течение 30 лет, начиная с 1985-86 годов, ученые CARDIA отслеживали питание и здоровье 4654 взрослых участников. Они тщательно анализировали потребление диетических напитков, аспартама, сукралозы и других искусственных подсластителей в определенные периоды исследования. Диабет диагностировали по нескольким ключевым показателям, включая уровень глюкозы натощак и гликированный гемоглобин.

После детального анализа, который учитывал возраст, пол, образ жизни и другие факторы, которые могли влиять на результаты, были выявлены интересные закономерности.

Какие подсластители под подозрением

За три десятилетия наблюдений у 691 участника развился сахарный диабет. Оказалось, что люди, которые потребляли больше всего диетических напитков, имели риск развития диабета в 2,29 раза выше, чем те, кто пил их меньше всего. Похожая, хотя и немного ниже, связь оказалась и для сахарина: его крупнейшие потребители имели риск диабета в 2,10 раза выше.

Эти данные свидетельствуют о том, что высокое потребление этих продуктов действительно может повышать вероятность развития диабета. Интересно, что для других популярных подсластителей, таких как аспартам и сукралоза, а также для общего потребления искусственных подсластителей, в этом исследовании не было выявлено значительной связи с риском диабета.

Скрытые последствия

Эти новые данные являются важным дополнением к предыдущим выводам команды профессора Штеффена, которая также работала над исследованием CARDIA. Их предыдущий анализ уже показал, что длительное потребление аспартама, сахарина или диетических напитков было связано с увеличением объемов висцерального, межмышечного и подкожного жира. Это означает, что эти подсластители могут не только влиять на уровень сахара, но и способствовать накоплению жира, что является известным фактором риска для диабета 2 типа.

Учитывая эти результаты, исследователи советуют ограничить потребление любых сахарозаменителей. Они отмечают, что лучшими напитками для здоровья являются простая несладкая вода, кофе, чай и молоко. В небольших количествах также разрешается 100% фруктовый сок.