На открытом воздухе и с перерывами. Украинцам напомнили о правилах использования генераторов

"С наступлением холодов враг будет пытаться нанести удары по нашей энергосистеме и оставить украинцев без электричества и тепла", - говорится в сообщении.

В МВД решили напомнить базовые правила, чтобы сделать зиму украинцев безопасной.

Как правильно пользоваться генератором

Пользоваться генератором необходимо только на открытом воздухе;

Держите устройство сухим;

Делайте перерывы в работе генератора;

Покупайте только сертифицированную продукцию и следуйте инструкциям;

Ограничьте доступ посторонним лицам и животным;

Запрещено объединять генераторы в цепь;

Топливо следует хранить отдельно от генератора.

Российские обстрелы украинской энергетики

Недавно Минобороны Британии заявило, что Россия, вероятно, перешла к более масштабной кампании, направленной против энергетики Украины.

Также после ночной атаки в Киеве были обесточены потребители. По предварительным данным, после обстрела без света было 120 потребителей.