На открытом воздухе и с перерывами. Украинцам напомнили о правилах использования генераторов

С приходом холодов увеличивается вероятность российских атак по украинской энергоинфраструктуре. Поэтому граждане могут начать пользоваться генераторами, однако при этом важно соблюдать правила безопасной эксплуатации.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
"С наступлением холодов враг будет пытаться нанести удары по нашей энергосистеме и оставить украинцев без электричества и тепла", - говорится в сообщении.
В МВД решили напомнить базовые правила, чтобы сделать зиму украинцев безопасной.
Недавно Минобороны Британии заявило, что Россия, вероятно, перешла к более масштабной кампании, направленной против энергетики Украины.
Также после ночной атаки в Киеве были обесточены потребители. По предварительным данным, после обстрела без света было 120 потребителей.
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