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На открытом воздухе и с перерывами. Украинцам напомнили о правилах использования генераторов

Архивное фото: Украинцам напомнили о правилах использования генераторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

С приходом холодов увеличивается вероятность российских атак по украинской энергоинфраструктуре. Поэтому граждане могут начать пользоваться генераторами, однако при этом важно соблюдать правила безопасной эксплуатации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"С наступлением холодов враг будет пытаться нанести удары по нашей энергосистеме и оставить украинцев без электричества и тепла", - говорится в сообщении.

В МВД решили напомнить базовые правила, чтобы сделать зиму украинцев безопасной.

Как правильно пользоваться генератором

  • Пользоваться генератором необходимо только на открытом воздухе;
  • Держите устройство сухим;
  • Делайте перерывы в работе генератора;
  • Покупайте только сертифицированную продукцию и следуйте инструкциям;
  • Ограничьте доступ посторонним лицам и животным;
  • Запрещено объединять генераторы в цепь;
  • Топливо следует хранить отдельно от генератора.

Российские обстрелы украинской энергетики

Недавно Минобороны Британии заявило, что Россия, вероятно, перешла к более масштабной кампании, направленной против энергетики Украины.

Также после ночной атаки в Киеве были обесточены потребители. По предварительным данным, после обстрела без света было 120 потребителей.

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