Открыть аптеку в селе станет проще и дешевле: Кабмин облегчил требования для предпринимателей

Отныне предпринимателям не нужно выполнять сложные архитектурные перестройки помещений – достаточно зонировать пространство аптеки в соответствии с обновленными стандартами. Это уменьшит расходы на обустройство аптечных учреждений и позволит использовать более доступные помещения.

Новые правила утверждены в рамках выполнения Указа Президента Украины №483 "О мерах по обеспечению доступности медицинской и реабилитационной помощи, лекарственных средств и медицинских изделий в сельской местности".

Как изменились требования к обустройству аптек

В целом изменились требования к аптекам. Минимальная площадь торгового зала уменьшена с 13,5 м. кв до 11 м. кв. Общая площадь остается неизменной – 30 м. кв.

Что касается аптек в селах, то раньше помещение обязательно разделяли на торговую зону, склад для хранения лекарств и комнату для работников. Теперь для аптек достаточно иметь торговую зону не менее 6 м. кв в пределах общей площади от 18 м. кв, без требований к отдельным помещениям для хранения лекарств или комнат работников.

Эти изменения должны способствовать открытию новых аптек в отдаленных населенных пунктах, где сейчас работает только 11% всех аптечных учреждений Украины. Всего в селах и поселках действует 5700 аптек, что значительно ограничивает доступ к лекарствам.