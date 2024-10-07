RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

Откатился на десятки лет. Эксперт рассказал о возможностях ХАМАСа после боев в Секторе Газа

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Роман Кот

Израиль почти уничтожил боевой потенциал ХАМАС в Секторе Газа. Исламистское движение фактически откатилось на десятки лет назад.

Об этом рассказал израильский военный эксперт Игаль Левин в материале РБК-Украина "Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше".

"ХАМАС сегодня не представляет собой ту угрозу, которой он был до 7 октября прошлого года. Сектор Газа разрушен, там находятся израильские военные базы, он разделен на две части, строится инфраструктура", - рассказал эксперт. 

Левин добавил, что с начала операции ЦАХАЛа на территории Сектора Газа, ХАМАС фактически откатился на десятки лет назад, превратившись снова в обычную террористическую организацию, которая может заниматься обычным терроризмом со своей "мини-армией" и "маленьким государством". 

Операция в Секторе Газа 

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль, в результате чего погибло более тысячи человек, а сотни были взяты в заложники. Израиль, в ответ, начал военную операцию против террористов в секторе Газа.

Позже ХАМАС освободил около 120 заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных. ООН подтвердила случаи сексуального насилия над женщинами во время атаки.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки (США) предупредили, что приближение годовщины теракта и обострение ситуации на Ближнем Востоке могут привести к новым актам насилия со стороны экстремистских группировок.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраиль