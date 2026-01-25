Отключение света во всех регионах: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 26 января

Завтра, 26 января, во всех регионах Украины будут применять почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной.
"Из-за повреждения объектов энергосети могут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей во всех регионах страны", - заявили в "Укрэнерго".
Уточняется, что время и продолжительность отключений могут меняться. Точную информацию для своего населенного пункта следует проверять на официальных страницах облэнерго.
"Электроэнергию, которая появляется по графику, просим потреблять экономно, чтобы избежать дополнительных перебоев и поддержать стабильность энергосистемы", - добавили энергетики.
Напомним, что Россия снова нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники. В пяти районах Киева зафиксированы повреждения и разрушения зданий.
В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.
На левом берегу столицы из-за обстрелов возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением - почти шесть тысяч домов остались без отопления.
Харьков также подвергся удару беспилотников - в городе пострадали около 20 человек.
Кроме того, утром 25 января в нескольких регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии из-за осложнений в энергосистеме, вызванных последствиями атак.
Чернигов 24 января почти полностью остался без света - без электроснабжения находились почти 400 тысяч потребителей, а городская инфраструктура была переведена на аварийные источники питания.