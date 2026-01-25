Отключение света во всех регионах: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 26 января

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной.

"Из-за повреждения объектов энергосети могут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей во всех регионах страны", - заявили в "Укрэнерго".

Уточняется, что время и продолжительность отключений могут меняться. Точную информацию для своего населенного пункта следует проверять на официальных страницах облэнерго.

"Электроэнергию, которая появляется по графику, просим потреблять экономно, чтобы избежать дополнительных перебоев и поддержать стабильность энергосистемы", - добавили энергетики.