Отключения света в Украине: где сегодня действуют аварийные, а где - по графикам

Информация от "Укрэнерго"
По данным Укрэнерго, 30 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
Причиной введения мер ограничения стали последствия российских массированных ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Киев
ДТЭК опубликовал графики стабилизационных отключений электроэнергии для Киева на 30 декабря.
В компании уточнили, что эти ограничения будут касаться только Правобережной части столицы. В то же время на Левом берегу Киева продолжают применять экстренные отключения, отметили в ДТЭК.
Всего свет в столице в понедельник будут выключать 2 - 3 раза.
Киевская область
Для области ввели отдельные графики почасовых отключений электроэнергии.
В то же время в Броварском и Бориспольском районах области продолжают действовать экстренные обесточивания.
Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Днепропетровская область
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Одесская область
Сегодня, 30 декабря, в Одессе продолжают действовать аварийные отключения света.
"ДТЭК продолжает применять вынужденные аварийные отключения из-за нагрузки на энергосистему, поврежденную в результате вражеских обстрелов", - сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.
Из-за отсутствия электроснабжения в Одессе уже более двух недель простаивает электротранспорт.
Винницкая область
Согласно информации энергетиков, ГПВ 30.12.25 года будут действовать с 06:00 до 24:00 часов.
По данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Тем временем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Сумская область
Сегодня в Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
- на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
-
в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
- в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
- в Telegram;
- в Facebook.
Харьковская область
В течение суток 30 декабря в Харьковской области с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений света из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме.
Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение:
Черкасская область
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 30 декабря по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
- 1.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00;
- 2.1 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;
- 2.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;
- 3.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;
- 3.2 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;
- 4.1 00:00 - 02:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;
- 4.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 23:00;
- 5.1 02:00 - 04:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;
- 5.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;
- 6.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;
6.2 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00.
Оперативно можно проверить на канале "Черкассыоблэнерго" в Telegram.
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 30 декабря применят графики отключений света. Свет будут выключать с 00:00 до 24:00. Продолжительность отключений составит от 3 до 3,5 часов.
Проверить свой адрес можно по ссылке.
Запорожская область
30 декабря в Запорожье и области в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
График отсутствия электроснабжения на 30 декабря (с учетом 30 минут на переключение):
-
1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;
-
1.2: 00:00 - 02:00, 07:30 - 11:00, 15:00 - 20:00;
-
2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;
-
2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;
-
3.1: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;
-
3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;
-
4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;
-
4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30;
-
5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;
-
5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;
-
6.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;
-
6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00.
Кировоградская область
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 30 декабря в Кировоградской области будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ).
- Очередь 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
- Очередь 1.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
- Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
- Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;
- Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
- Очередь 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
- Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18;
- Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
- Очередь 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
- Очередь 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
- Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
-
Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22.
Черновицкая область
Электроснабжение в Черновицкой области 30 декабря будет с ограничениями.
Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиков почасовых отключений можно:
Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).
Тернопольская область
Жители региона тоже с графиками на 30 декабря.
Хмельницкая область
В области сегодня введут почасовые отключения электроэнергии, а также ограничение потребления электрической мощности для промышленных потребителей.
Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:
Николаевская область
Графики почасовых отключений на Николаевщине 30 декабря будут действовать с 06:00 до 23:59. Они имеют следующий вид:
- 1.1 - 11:00 - 14:30;
- 1.2 - 14:30 - 18:00;
- 2.1 - 11:00 - 14:30;
- 2.2 - 05:30 - 07:30; 18:00 - 21:30;
- 3.1 - 14:30 - 18:00;
- 3.2 - 07:30 - 11:00; 21:30 - 00:00;
- 4.1 -14:30 - 18:00;
- 4.2 - 07:30 - 11:00; 18:00 - 20:30;
- 5.1 - 05:30 - 07:30;
- 5.2 - 11:00 - 14:30;
- 6.1 - 07:30 - 11:00; 21:30 - 00:00;
- 6.2 - 18:00 - 21:30.
Черниговская область
На Черниговщине графики отключений света 30 декабря также будут действовать в течение всех суток и для всех групп.
Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Житомирская область
По состоянию на 08:30 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей :
- с 00:00 до 06:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очередей;
- с 06:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей;
- с 08:00 до 20:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;
- с 20:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;
- с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей.
Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно: