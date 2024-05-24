Отключения света в Украине: почему вводят графики при плохой погоде
Погодные условия влияют на графики отключения электроэнергии в Украине, поскольку при пасмурной погоде риски отключения электроэнергии увеличиваются.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Влияние погоды на энергетику было всегда. Прямо сейчас из-за существенного дефицита его стали реально ощущать и потребители", - сказал Харченко.
По его словам, сейчас, после разрушений объектов тепло- и гидрогенерации (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС), ранее выполнявших главную роль в балансировке системы, их доля снизилась с 30% до 5%. Главным источником энергии для балансировки осталась солнечная генерация.
В пасмурную погоду объем солнечной генерации снижается. И если для покрытия дефицита не хватает импорта и аварийной помощи, приходится проводить отключение потребителей, отметил эксперт.
"Снижение уровня воды ограничивает возможность использования гидроэлектростанций, а уменьшение количества солнечных часов или облачная погода существенно снижает генерацию солнечных электростанций. В ситуации, когда тепловая генерация в системе почти отсутствует, плюс жесткий дефицит маневровых мощностей, в принципе это непосредственно влияет на увеличение ограничений потребителей", - объяснил Харченко.
Напомним, этой весной Россия нанесла несколько ударов по электростанциям Украины. Были разрушены почти все тепловые электростанции, а также пострадала гидрогенерация. В этих условиях в Украине ввели лимиты на электроэнергию. Отключают индустрия и популяция. Однако "Укрэнерго" несколько раз отменяло ограничения на дневные часы из-за солнечной погоды.