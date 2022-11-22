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Отключение света не по графику в Киеве: как узнать причину

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Киев, Вторник 22 ноября 2022 22:00
Отключение света не по графику в Киеве: как узнать причину Фото: как узнать причину отключения света в вашем доме (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за постоянных ракетных обстрелов российской армии, во всех регионах Украины НЭК "Укрэнерго" применяет стабилизационные отключения света согласно графикам. Но иногда происходят экстренные отключения электроэнергии, в частности, из-за погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Зима, как мы вчера увидели в Киеве, идет со своими сюрпризами. Дождь замерзал на деревьях, дорогах и проводах. Такая погода опасна, происходит немало локальных аварий", - написал Коваленко.

Он дал несколько советов, как нужно действовать, если у вас нет света, а вы не знаете причины:

  • Проверить графики отключения электроэнергии по вашему адресу на сайте YASNO.
  • Проверить наличие локальной аварии. Если у вас локальная авария, после того, как вы введете свой адрес, над графиком вы увидите соответствующее сообщение и время ориентировочного восстановления поставки.
  • Если экстренное отключение - то над графиком будет сообщение о нем и то, что графики в это время не применяются.
  • Если у вас отсутствует свет не по графику и никакого дополнительного статуса нет - возможно, есть проблема в пределах дома или ЖК. Спросите детали у ОСМД или напишите в соцсети энергетической компании. Так вы можете гарантированно получить ответ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в "Укрэнерго" рассказали, от чего зависит вероятность блекаута.

Добавим, что в настоящее время в Украине наблюдается дефицит производства электроэнергии. Почасовые графики отключения света необходимы для того, чтобы стабилизировать систему и поддерживать баланс между потреблением и производством электроэнергии.

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