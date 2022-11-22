Отключение света не по графику в Киеве: как узнать причину

Из-за постоянных ракетных обстрелов российской армии, во всех регионах Украины НЭК "Укрэнерго" применяет стабилизационные отключения света согласно графикам. Но иногда происходят экстренные отключения электроэнергии, в частности, из-за погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.