ua en ru
Чт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не отключение промышленности от электроэнергии должно быть приоритетным, - эксперт

Четверг 27 июня 2024 10:56
UA EN RU
Не отключение промышленности от электроэнергии должно быть приоритетным, - эксперт
Автор: Александр Мороз

Отключение бизнеса от электроэнергии в пользу населения является популизмом воюющей страны.

Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Дилемма на проверку зрелости украинского общества проста. Что важнее не выключать от электроэнергии: завод или ЖК? Для страны, которая сама финансирует свои вооруженные силы, гораздо важнее обеспечить работу бизнеса, инфраструктуры, промышленности. Для страны, живущей замерами рейтингов, конечно , более важный популизм. Собственно, недавно прочитал, что промышленность, чтобы не выключать, обязали импортировать 80% электроэнергии из-за границы", - написал он.

По его словам, к сожалению, объемов его импорта недостаточно, чтобы всем хватило. То есть популизм победил

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

В свою очередь, в Федерации работодателей Украины заявили, что такие нормы импорта серьезно повредят энергоемким отраслям промышленности и приведут к остановке крупных производств. В таком случае последствиями для экономики станут сокращение налоговых и валютных поступлений и снижение ВВП, что в свою очередь приведет к снижению обороноспособности нашего государства и росту безработицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели
Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года