Не відключення промисловості від електроенергії має бути пріоритетним, - експерт

Відключення бізнесу від електроенергії на користь населення є популізмом у воюючій країні.

Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"Дилема на перевірку зрілості українського суспільства є простою. Що важливіше не вимикати від електроенергії: завод чи ЖК? Для країни, яка сама фінансує свої збройні сили, набагато важливіше забезпечити роботу бізнесу, інфраструктури, промисловості. Для країни, яка живе замірами рейтингів, звісно, важливіший популізм. Власне, нещодавно прочитав, що промисловість, щоб не вимикати, зобовʼязали імпортувати 80% електроенергії з-за кордону", - написав він.

За його словами, на жаль, обсягів його імпорту недостатньо, щоб всім вистачило. Тобто популізм переміг

Як відомо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.

У свою чергу у Федерації роботодавців України заявили, що такі норми імпорту серйозно зашкодять енергоємним галузям промисловості та призведуть до зупинки великих виробництв. У такому випадку наслідками для економіки стануть скорочення податкових та валютних надходжень та зниження ВВП, що в свою чергу призведе зниження обороноздатності нашої держави, і зростання безробіття.