При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать

Без света не работает. Как мобильная связь связана с электричеством

Телекоммуникационное сетевое оборудование – базовые станции, коммутаторы, серверы – все это требует постоянного питания электричеством. Чтобы обеспечить стабильную работу, используют резервные ресурсы, говорят опрошенные РБК-Украина операторы мобильной связи. Обычно применяют батареи: они автоматически включаются, когда централизованное электропитание прекращается. Они могут обеспечить работу еще 4-5 часов.

Еще один способ продолжить работу сети – генераторы. Так, Vodafone существенно увеличило их количество накануне и в первые месяцы полномасштабного вторжения. Но генераторами оборудована не каждая базовая станция. Они обычно находятся на важных узловых площадках связи и ключевых базовых станциях, которые могут поддерживать наибольший процент покрытия, поясняет РБК-Украина руководитель пресс-службы компании Виктория Рубан.

"В зависимости от параметров питающихся от генератора объектов одна заправка генератора обеспечивает от 8 часов до 2 суток автономной работы. Далее все зависит от возможности делать регулярные аварийные выезды для пополнения запаса горючего", — объясняет она.

Последние 20 лет мобильная связь постепенно совершенствовалась в Украине, учитывая расширение сетей мобильных операторов. Расширение – это построение базовых станций, по которым оператор раздает сигнал на определенной территории. Сначала это был сигнал 3G, сейчас – 4G, рассказывает РБК-Украина консультант по цифровым технологиям Виталий Мороз.

Фото: Работа мобильных операторов напрямую зависит от питания электричеством (Getty Images)

"Без света не работает большинство оборудования, большая часть базовых станций имеют запасное автономное питание, но его хватает на несколько часов. Также можно подключать дизельные генераторы для обеспечения питания", — говорит он.

Мобильная связь – довольно прибыльный бизнес, поэтому у основных операторов было определенное количество генераторов, объясняет эксперт. Однако отключения света масштабны, базовых станций - тысячи, отсюда и возникают проблемы: "В одной только Черниговской области до 24 февраля было 316 базовых станций операторов. Оккупанты физически повредили 178 базовых станций: за последние месяцы операторам удалось их восстановить".

Масштабы разрушений. Насколько масштабно пострадала мобильная связь

Ракетные удары врага в понедельник, 31 октября, повлияли на 10% сети Vodafone в Киевской области, включая Киев. В целом же по Украине – на 5% сети, рассказали в компании.

В "пике" ракетных ударов 31 октября в 10 утра временные сложности в работе возникли на 7% базовых станций компании Kyivstar. Наиболее пострадали Киевская, Черкасская, Харьковская и Сумская области. Сложности возникли из-за длительного обесточивания энергетической инфраструктуры, поскольку работа базовых станций сети напрямую зависит от стабильного электропитания.

У Lifecell проблемы со связью были в тех регионах, где враг повредил энергетическую инфраструктуру – Киевскую, Харьковскую, Черкасскую, Запорожскую, Черниговскую. Больше всего из-за последней атаки пострадала связь в Киевской области.

4-5 часов в батареях. Как возобновляют работу после ударов врага

Батареи в среднем могут обеспечивать работу в течение 4-5 часов. То есть теоретически во время плановых отключений до 4 часов проблем не должно возникать, комментируют представители Vodafone.

Фото: Ремонт оборудования линий электропередач (Getty Images)

"Мобильная сеть автоматически переходит на резервные источники и продолжает работать. Но при отключении света отключается и домашний Wi-Fi, все клиенты, конечно, сразу переходят на мобильный интернет. Даже при условии, что все элементы мобильной сети работают по-прежнему, мобильная сеть испытывает лавинообразный рост нагрузки, и это влияет на скорость мобильного интернета у каждого пользователя", – говорят в компании.

Повторные отключения в течение дня также оказывают существенное влияние на доступность связи. Если аккумулятор потратил свой заряд, ей требуется длительное время для подзарядки.

"Если, например, через несколько часов снова происходит отключение, батарея просто не успевает полностью зарядиться. Соответственно, во время следующего отключения базовая станция с высокой вероятностью может не работать. 31 октября к 12 часам ночи сеть удалось вернуть в обычный режим работы", – обращают внимание в Vodafone.

Базовые станции Lifecell тоже оснащены аккумуляторными батареями, способными поддерживать работу оборудования в течение нескольких часов после отключения электроэнергии, говорят в компании. Если за это время питание не появляется – оборудование переключается на генераторы.

"Если питание отсутствует долгое время на значительной территории Украины, то обеспечить одновременно работу всего оборудования на генераторах физически невозможно. Ведь не все базовые станции оборудованы генераторами. Предпочтение отдается узловым технологическим площадкам. То есть, скорость восстановления связи зависит от продолжительности и масштабов отключения электроэнергии. Обычно при возобновлении стационарного питания работа мобильной сети возобновляется в обычном режиме", – отметили в Lifecell.

Фото: В случае отключения света мобильные операторы используют резервные батареи и генераторы (Getty Images)

Если отключения электроэнергии продолжаются, мобильное оборудование выключается. В таком случае технические специалисты мобильных операторов используют дизель-генераторы, к которым подключаются базовые станции.

"Хотя сотрудники компании и подрядные организации пытаются делать это как можно быстрее, к сожалению, технические возможности для обеспечения всех сайтов без питания дизель-генераторами ограничены в случае масштабных отключений электроэнергии. Поэтому операторы, чтобы максимально продолжить работу сети, устанавливают приоритеты для услуг голосовой связи. В то время как качество и скорость услуг мобильного интернета, который требует много ресурсов сети, во время отключений электроэнергии может снижаться", — комментируют РБК-Украина в Kyivstar.

Что делать, если исчезла связь и мобильный интернет

"Некоторые локальные провайдеры позаботились заранее купить необходимое оборудование для поддержания раздачи сигнала для своих пользователей. Но таких – единицы, ведь локальные провайдеры имеют меньшие доходы как операторы. Поэтому стоит надеяться на восстановление со стороны операторов, по возможности заказать Starlink и разделить свою сеть с соседями", — обращает внимание Виталий Мороз.

Фото: Как переключиться на сеть другого оператора, если ваша недоступна

Если исчезла связь вашего оператора, в Lifecell и Kyivstar советуют попробовать воспользоваться национальным роумингом: возможно, в том или ином населенном пункте у кого-то из операторов ситуация будет лучше. Для этого необходимо зайти в настройки и проверить доступные сети.

"Также советуем по возможности уменьшить потребление мобильного интернета в отсутствие электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на оборудование, а соответственно, и энергопотребление. Тогда оборудование сможет работать дольше, а люди смогут в критических ситуациях воспользоваться связью", — добавляют в Lifecell.

В Kyivstar также советуют абонентам использовать для связи услуги SMS и мессенджеров, "забирающих" меньше ресурсов сети, чем мобильный интернет.

Фото: Украинцев просят уменьшить потребление мобильного интернета при отсутствии электроэнергии (Getty Images)

Надо ответственно потреблять мобильный трафик при отключениях электроэнергии, призывают в Vodafone. Также следует избегать потребления "тяжелого" контента (видеосервисы), отключить автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах: "Если все выполнят эти простые действия, операторам будет легче обеспечить надежный доступ к мобильному интернету", — говорят в компании.

"Призываем клиентов по возможности более экономно пользоваться мобильным интернетом, выключать автозагрузку медиа в мессенджерах, устанавливать низкое качество просмотра видео и прочее. Со своей стороны мы принимаем все меры и используем все доступные технические ресурсы, чтобы обеспечить стабильную работу инфраструктуры", — подчеркивает Виктория Рубан.