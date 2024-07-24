Отложенное материнство. Сколько стоит в Украине заморозить яйцеклетки

Искусственное оплодотворение становится все более популярной услугой для пар, которые не могут иметь детей. Полномасштабная война в Украине открыла еще одну возможность современной репродуктологии - отложить беременность, заморозив биоматериал.

Об этом рассказала эмбриолог Ольга Малюта в интервью РБК-Украина .

Какая стоимость замораживания яйцеклетки в Украине

По словам эксперта, сейчас цены на заморозку яйцеклеток в Украине несколько выросли и составляют около 80 тысяч гривен.

"В одной клинике, с которой я общаюсь сейчас в Украине, стоит стандартная цена 50 тысяч. Она включает гормональную стимуляцию, забор яйцеклеток и заморозку в день получения", - рассказала она.

В то же время Малюта добавила, что иногда возникает необходимость "доплатить что-то за дополнительные крионосители".

"Это не включает предварительное обследование до стимуляции, которое действительно дорогое", - уточнила она.

Эмбриолог подчеркнула, что яйцеклетки морозить тяжело.

"Яйцеклетка - это одна огромная клетка. Если в ней образуется кристалл льда, она одна умирает. Поэтому выживаемость во время замораживания/размораживания примерно 90% сейчас", - пояснила она.

Как происходит процесс забора яйцеклеток

Специалист рассказала, что есть ультразвуковые датчики исследования (УЗИ). Они бывают абдоминальные (давящие на живот) и вагинальные (которыми можно исследовать яичники и матку).

"К такому вагинальному датчику крепится длинная пункционная игла и врач делает трансвагинальную пункцию. Буквально один-два прокола яичника. И получает фолликулярную жидкость... А мы в фолликулярной жидкости ищем яйцеклетки, которые будем оплодотворять", - объяснила Малюта.

Она уточнила, что иногда этот прокол можно вытерпеть "без бесчувствия и без анестезии" - если это один фолликул.

"Болевые ощущения зависят от того, как проходила стимуляция у женщины. У некоторых женщин тянет живот, может накапливаться немного жидкость в малом тазу. Это может быть неприятно, но буквально через неделю это пройдет", - отметила эксперт.

Распространено ли искусственное оплодотворение в Украине

По словам Малюты, искусственное оплодотворение в Украине - достаточно распространенная практика.

"Согласно отчету за 2022 год, в мире родилось примерно 12 миллионов детей с помощью любых репродуктивных технологий. В Украине есть около 80 клиник, то есть это нужная штука. У нас есть запрос", - поделилась она.

Специалист добавила, что статистически в среднем 12-17% людей страдают бесплодием.

"В Украине есть определенная стигма к этому всему, потому что "искусственное, неестественное", но на самом деле это достаточно популярная медицинская практика", - подытожила она.