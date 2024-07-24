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Відкладене материнство. Скільки коштує в Україні заморозити яйцеклітини

Середа 24 липня 2024 11:30
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Відкладене материнство. Скільки коштує в Україні заморозити яйцеклітини Відкласти вагітність можна шляхом заморожування яйцеклітин (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Штучне запліднення стає все більш популярною послугою для пар, які не можуть мати дітей. Повномасштабна війна в Україні відкрила ще одну можливість сучасної репродуктології - відкласти вагітність, заморозивши біоматеріал.

Про це розповіла ембріолог Ольга Малюта в інтерв'ю РБК-Україна.

Яка вартість замороження яйцеклітини в Україні

За словами експерта, нині ціни на замороження яйцеклітин в Україні дещо зросли й становлять приблизно 80 тисяч гривень.

"В одній клініці, з якою я спілкуюся зараз в Україні, стоїть стандартна ціна 50 тисяч. Вона включає гормональну стимуляцію, забір яйцеклітин і заморозку в день отримання", - розповіла вона.

Водночас Малюта додала, що інколи виникає необхідність "доплатити щось за додаткові кріоносії".

"Це не включає попереднє обстеження до стимуляції, яке насправді дороге", - уточнила вона.

Ембріолог наголосила, що яйцеклітини морозити важко.

"Яйцеклітина - це одна величезна клітина. Якщо в ній утвориться кристал льоду, вона одна помирає. Тому виживаність під час замороження/розмороження приблизно 90% зараз", - пояснила вона.

Як відбувається процес забору яйцеклітин

Спеціаліст розповіла, що існують ультразвукові датчики дослідження (УЗД). Вони бувають абдомінальні (такі, що тиснуть на живіт) та вагінальні (якими можна досліджувати яєчники та матку).

"До такого вагінального датчика кріпиться довга пункційна голка і лікар робить трансвагінальну пункцію. Буквально один-два проколи яєчника. І дістає фолікулярну рідину... А ми у фолікулярній рідині шукаємо яйцеклітини, які будемо запліднювати", - пояснила Малюта.

Вона уточнила, що інколи цей прокол можна витерпіти "без знечулення і без анестезії" - якщо це один фолікул.

"Больові відчуття залежать від того, як проходила стимуляція в жінки. У деяких жінок тягне живіт, може накопичуватись трішки рідина в малому тазу. Це може бути неприємно, але буквально за тиждень це мине", - зауважила експерт.

Чи поширене штучне запліднення в Україні

За словами Малюти, штучне запліднення в Україні - досить поширена практика.

"Згідно зі звітом за 2022 рік, у світі народилося приблизно 12 мільйонів дітей з допомогою будь-яких репродуктивних технологій. В Україні є близько 80 клінік, тобто це потрібна штука. У нас є запит", - поділилась вона.

Фахівець додала, що статистично в середньому 12-17% людей страждають на непліддя.

"В Україні є певна стигма до цього всього, бо "штучне, неприродне", але насправді це досить популярна медична практика", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лікувати безпліддя в Україні можна безкоштовно.

Читайте також про 10 обов'язкових аналізів, які треба здати перед плануванням вагітності.

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