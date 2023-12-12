"В рассекреченном отчете разведки США говорится, что война в Украине стоила России 315 000 убитых и раненых военнослужащих", - говорится в материале.

Отмечается, что это почти 80% личного состава, который она имела на момент вторжения в Украину.

В докладе также отмечается, что потери РФ в личном составе и бронетехнике украинской армии отбросили военную модернизацию Кремля на 18 лет назад.

Потери России

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что потери России в войне в Украине к утру вторника, 12 декабря, составляли 800 кафиров, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 340 650 военных.

Минобороны Британии заявляло, что средний диапазон оценок потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 320 тысяч человек убитыми и ранеными. Однако точной цифры не знают даже в Москве.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США при Белом доме Эдриен Уотсон заявила, что украинские военные смогли обезвредить более 13 тысяч российских солдат под Авдеевкой с начала вражеского наступления в районе города.