"Отбросили на 2-3 года": глава МИД Израиля рассказал о результатах операции в Иране

По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, операция ЦАХАЛа дала "весьма существенные" результаты.

"Мы уже отсрочили по крайней мере на два-три года возможность для них получить ядерную бомбу. Мы не успокоимся, пока не сделаем все, что в наших силах, чтобы устранить эту угрозу", - сказал он.

Саар также добавил, что в Израиле не определяли смену режима в Иране в качестве цели в этой войне, "по крайней мере, на данный момент". Он перечислил три цели, которые определил для себя Израиль.

"Мы назвали ядерную и ракетную программы, а также ликвидации официальными целями этой войны", - отметил он.

Министр отказался отвечать, входит ли в их число высшее руководство Исламской Республики, такое как верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи.

"Мы никогда заблаговременно не говорим о том, что будем делать", - ответил он.

Также Саар добавил, что не верит в дипломатическое решение с Ираном. Он подчеркнул, что все предыдущие дипломатические усилия провалились.