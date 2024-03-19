Отброс врага из части Черного моря: Неижпапа рассказал о сложных моментах в операциях

Российский флот использовал много мощностей в акватории северо-западной части Черного моря. Несмотря на это, благодаря слаженной и качественной работе украинских защитников, вражеские корабли удалось отбросить на дальние расстояния и обезопасить морскую и сухопутную части Украины.

Об этом рассказал командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

"Десант (РФ - ред.) готовился к высадке. Была сформирована крупная десантная группировка, при которой вошли корабли не только Черноморского флота, но и Балтийского и Северного флота и Каспийской флотилии", - отметил Неижпапа.



Также, как пояснил командующий ВМС ВСУ, врагом был подготовлен состав кораблей огневой поддержки, часть из которых была вовлечена в ракетные атаки по территории Украины. Несмотря на попытки захватчиков оперативно захватить стратегические позиции на суше, украинские десантники успешно сорвали планы врага путем обхода части Николаевской области. Как утверждает Неижпапа, если бы россиянам удалось быстро наладить логистику, следующим их шагом была бы высадка десанта. Однако благодаря слаженным действиям украинского военного руководства и личного состава на данном направлении врагу пришлось отказаться от своих планов.