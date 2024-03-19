Отброс врага из части Черного моря: Неижпапа рассказал о сложных моментах в операциях
Российский флот использовал много мощностей в акватории северо-западной части Черного моря. Несмотря на это, благодаря слаженной и качественной работе украинских защитников, вражеские корабли удалось отбросить на дальние расстояния и обезопасить морскую и сухопутную части Украины.
Об этом рассказал командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.
"Десант (РФ - ред.) готовился к высадке. Была сформирована крупная десантная группировка, при которой вошли корабли не только Черноморского флота, но и Балтийского и Северного флота и Каспийской флотилии", - отметил Неижпапа.
Также, как пояснил командующий ВМС ВСУ, врагом был подготовлен состав кораблей огневой поддержки, часть из которых была вовлечена в ракетные атаки по территории Украины.
Несмотря на попытки захватчиков оперативно захватить стратегические позиции на суше, украинские десантники успешно сорвали планы врага путем обхода части Николаевской области.
Как утверждает Неижпапа, если бы россиянам удалось быстро наладить логистику, следующим их шагом была бы высадка десанта. Однако благодаря слаженным действиям украинского военного руководства и личного состава на данном направлении врагу пришлось отказаться от своих планов.
Следует отметить, что Министерство обороны России заменило командующего Черноморским флотом с расчетом защитить Черноморский флот от украинских ударов.
Ситуация в Черноморском флоте РФ
После ряда существенных потерь российских кораблей в Черном море, 10 марта Минобороны РФ отстранило адмирала Николая Евменова с должности главнокомандующего ВМФ РФ и заменило командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым.
В ВМС Украины отметили, что сейчас Россия находится в ситуации, когда ей приходится искать решение во избежание дальнейших потерь на море.
В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО "Group 13" неподалеку от Керченского проливананес удар патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль был ликвидирован. Это третье судно Черноморского флота России, которое затонуло за последние пять недель.
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