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Выделено 5 часов в сутки: когда лучше включать стиральную машину и кондиционер

Украина, Пятница 11 июля 2025 11:31
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Выделено 5 часов в сутки: когда лучше включать стиральную машину и кондиционер Фото: когда лучше включать мощные электроприборы в жару (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Энергетики призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в выделенные дневные часы. Выбрано время, когда нагрузка на сеть является наименьшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 11 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 6,6% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в четверг", - отметили энергетики.

По их данным, причина:

  • спадание жары в западных и центральных областях,
  • солнечная погода в большинстве регионов, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети.

Сообщается, что вчера, 10 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован днем, но был на 1,5% ниже, чем максимум предыдущего дня - в среду.

Энергетики напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак, а аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Пользование мощными электроприборами сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 15:00", - добавили в "Укрэнерго".

Заметим, что из-за сильных ливней, грозы и шквального ветра более 430 населенных пунктов в пяти областях остались без электроснабжения.

Кроме того, в Киеве в четверг, 10 июля, днем зафиксировали нехватку электроэнергии. Жителей столицы просили ограничить использование мощных электроприборов.

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Служба безопасности Украины Укрэнерго Отключения света
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