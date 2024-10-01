RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Играл немаловажную роль. Эксперт назвал главную проблему от возможной потери Угледара

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко, Сергей Пышкин

Возможная потеря Угледара не является критической с точки зрения линий обороны. В то же время контроль над городом позволял держать под огнем

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко в материале РБК-Украина "Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов".

Согласно данным DeepState, враг сейчас зашел в восточную часть города и пытается закрепиться в многоэтажках. В частности россияне давят и с правого фланга, впрочем, до Угледара они пока не добрались. На захват города были брошены регулярные силы и специальные подразделения. 

По словам Коваленко, риск потери Угледара высок. Ситуация в городе настолько сложная, что перспектива удержания в обороне с каждым днем становится все более призрачной

Город играет важную роль

Как пояснил эксперт, с точки зрения линий обороны возможная потеря Угледара не является критической, поскольку основная зона укреплений проходит на север, в районе Новоукраинки и Богоявленки. 

"Он (город, - ред.) позволял держать под огневым контролем железную дорогу через Волноваху из Донецкой в Запорожскую область. И если не будет этого контроля, вскоре россияне смогут запустить поезда. Фактически начнется логистическое обеспечение групп войск "Днепр" и "Восток". И это основная проблема потери Угледара - вражеская логистика будет значительно расширена", - отметил Коваленко.

Ситуация в Угледаре 

Угледар расположен в Волновахском районе Донецкой области, в около 57 километрах от Донецка. Сейчас ситуация в городе сложная, поскольку враг пытается окружить его, а также перебрасывает дополнительные силы.   

Недавно СМИ писали о том, что 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев могла начать тактический выход из Угледара, но бойцы опровергли это.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, Россия недавно перебросила в сторону Угледара до 5 тысяч солдат

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкая областьВугледарВойна в Украине