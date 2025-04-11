Уходит на второй план? Трамп переключился с перемирия Украины и России, - аналитик

Президент США Дональд Трамп, вероятно, переключил свое внимание с вопроса перемирия Украины и России. Оно отходит на второй план.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил израильский дипломат и аналитик Аркадий Мил-Ман.
Он обратил внимание, что сейчас наблюдается резкий спад активной деятельности США для решения тех задач, которые наметил Трамп в контексте Украины. Есть контраст с предыдущими неделями, когда постоянно происходили встречи и разговоры о перемирии между Украиной и РФ.
"Мы не видим, что соблюдается перемирие, оно непонятно до конца. Нет каких-либо высказываний ни Трампа, ни его команды. Поэтому действительно складывается впечатление, что внимание Трампа и его администрации сейчас переключено на другие объекты и на другую тематику", - добавил Мил-Ман.
По словам израильского аналитика, во время визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом и его встречи с Трампом тематика Украины поднималась "с трудом". В то же время ничего не было сказано и по вопросам Ближнего Востока, которые волнуют Нетаньяху.
Также, как отметил Мил-Ман, на второй план отошла и тема израильских заложников ХАМАС. Ранее Трамп обещал "открыть врада ада" для боевиков, если они не освободят заложников. Но ХАМАС так и не отпустил 59 человек, из которых только часть жива.
"Тоже мы не видим какой-либо серьезной активности и высказываний по этому поводу. Опять это ушло на задний план. И это печально", - добавил он.
Напомним, только вчера президент США Дональд Трамп заявлял, что он ожидает заключение "сделки" по перемирию Украины и России относительно скоро.
При этом пока незаметно, чтобы Россия была готова на перемирие без дополнительных условий. По словам президента Украины Владимира Зеленского, США могут надавить на Москву, чтобы она согласилась на прекращение огня.
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