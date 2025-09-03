Видео с бодикамер ТЦК будет храниться 30 дней: как работает нововведение

В Украине с 1 сентября представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые работают в группах оповещения, обязаны использовать бодикамеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В Минобороны отмечают, что ввели нововведения для повышения прозрачности мобилизационных мероприятий и защиты как граждан, так и военнослужащих.
Согласно законодательству, во время вручения повесток или проверки документов уполномоченные представители ТЦК и СП или полицейские имеют право осуществлять фото- и видеофиксацию. Для этого Минобороны утвердило специальную Инструкцию, которая регламентирует порядок использования бодикамер.
Запись начинается с начала выполнения задач и продолжается непрерывно до их завершения. Военнослужащий должен предупреждать граждан о видеофиксации, а устройство закрепляется на форме. Удалять или изменять записи категорически запрещено.
Исключения возможны только тогда, когда существует риск попадания в кадр военных объектов или секретной информации, а также при личных потребностях военного.
После завершения работы бодикамеры передаются ответственному лицу ТЦК и СП. Оно проверяет целостность устройства и обеспечивает автоматический экспорт видео на централизованный защищенный сервер, который будет администрировать Военная служба правопорядка ВСУ.
Записи будут храниться 30 дней с момента загрузки. Срок могут продлить, если видео необходимо в качестве доказательства в уголовном или административном производстве, при рассмотрении жалоб, адвокатских или правоохранительных запросов, а также в случае чрезвычайных происшествий.
За правильность использования бодикамер отвечают руководители ТЦК и СП. Нарушение правил может повлечь за собой дисциплинарные взыскания - от выговора до понижения в должности, а в отдельных случаях материалы будут передаваться правоохранителям.
Минобороны отмечает, что бодикамеры повысят дисциплину и доверие. Для граждан это станет гарантией от злоупотреблений, например неправомерного вручения повесток. Для военных - защитой от безосновательных обвинений или провокаций при исполнении обязанностей.
Ранее РБК-Украина писало, что мобильные ТЦК в Украине работают на законных основаниях. Они не привязаны к конкретным зданиям и могут менять место работы благодаря цифровизации. Такой формат считают целесообразным из-за ударов России по стационарным центрам. Депутаты объясняют, что это не автобусы или передвижные пункты, а возможность ТЦК работать из разных локаций.
Мы также писали, что подавляющее большинство скандалов вокруг ТЦК оказались ложными. Из 218 случаев, зафиксированных в августе, только 9% подтвердились, остальные - фейки и манипуляции, направленные на срыв мобилизации. За реальные нарушения нескольких военных отстранили от обязанностей или привлекли к дисциплинарной ответственности, а часть инцидентов еще расследуется.